Decenas de miles de soldados y cientos de equipos de defensa tridimensionales colorearán la inauguración de 6 Kodam News y Commander del comandante de TNI

Bandung, Viva – Se confirma que el presidente Prabowo Subianto dirigirá la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares el domingo 10 de agosto en Pusdiklatpassus, Batujar, West Bandung, con la inauguración Kodam Nuevo, hasta la inauguración del comandante adjunto TNI.

El jefe del Centro de Información de TNI (Kapuspen), mayor general Kristomei Sianturi, después del ensayo limpio de la ceremonia en Batujar, dijo que los dos pasos estratégicos se incluyeron en los pasos estructurales masivos de la TNI, incluida la formación de 20 brigadas de infantería y 100 infantiles territoriales que también serían territoriales.

«La ceremonia involucrará a 27,394 soldados de todas las dimensiones de TNI, así como títulos equipo de defensa que consiste en 152 vehículos tácticos y 124 unidades de equipo de defensa de demostración de combate del Ejército, AL y AU. El presidente Prabowo estará presente directamente para la inauguración de las tropas, la inauguración de los oficiales de alto riesgo, así como dar dirección a todos los comandantes de la unidad desde el nivel de batallón y superior «, dijo Kristomei en la ubicación el viernes.



Mayor general Kristomei Simanjuntak Foto : Antara/Hi-Ho-Servest

El coordinador de campo de la fuerza operativa y honoraria militar, el general general Agus Hadiwaluyo, en el mismo lugar, explicó que el título de esta tropa era una manifestación tangible de la Astacita del presidente, especialmente en el campo de la defensa, que enfatizaba la independencia, la excelencia de la tecnología militar y la preparación nacional.

«Esta es una manifestación concreta del compromiso del presidente de fortalecer la postura de la defensa nacional a través de la sinergia intermatra», dijo Agus.

Relacionado con la inauguración Comandante Adjunto del TNIKrexomei dijo que el presidente lo llevará a cabo en el mismo evento directamente, pero no reveló quién sería inaugurado.

«Porque, ¿quién será? Estamos esperando el décimo, cualquiera que reciba una llamada directa del Sr. Presidente Prabowo Subianto que se inaugura», dijo Kristomei.

En el caso, Kristomei dijo que habría un rango especial de honor y estrella mágica para los soldados TNI que realmente estaban dedicados, con alta integridad cuando estaba de servicio.

La ceremonia también contará con una demostración de capacidad de combate de los soldados TNI, así como el último grado de equipo de defensa de las tres dimensiones que consisten en 34 TNI AD, 24 unidades de la Marina y 66 unidades de la Fuerza Aérea.

La formación de nuevos Kodam, nuevas unidades y cambios en la nueva estructura de rango que se confirmarán en este momento en función de Peres No. 84 de 2025 con respecto a la Organización del Ejército Nacional de Indonesia (TNI).

En cuanto a lo que se confirmará en la ceremonia, entre Otros seis nuevos kodams que consisten en:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Islas Riau y Riau

2. Kodam xx/Tuanku Imam Bonjol – West Sumatra y Jambi

3. Kodam xxi/radin inten – Lampung y Bengkulu

4. Kodam xxii/Tambun Bungai – Kalimantan central y sur

5. Kodam xxiii/Palaka Wira – Central y West Sulawesi

6. Kodam xxiv/Mandala Trikora – South Papua (centrado en Merauke)

Además, la ceremonia también inaugurará 20 Brigadas de Infantería Territorial del Desarrollo (Brigif TP) bajo la AD en todas las regiones de Indonesia, a saber, en unidades Sumatra 6, Java 3 unidades Kalimantan 3, Balinusra 1 Unidad, Sulawesi 2 Unidades, Maluku 1 Units y Papua 4 Unidades.

Luego 100 Batallón de infantería territorial de desarrollo (Yonif TP) como una nueva fuerza de defensa territorial bajo el anuncio

La reestructuración también tocó el alto nivel de mando en las tres dimensiones TNI con un aumento en el estado de comando de dos estrellas a tres estrellas, así como la adición de tropas.

TNI AD: Danjen Kopassus se convirtió en el comandante de Kopassus, así como la formación de 6 grupos Kopassus.

Armada: Dankormar se convirtió en el comandante del Cuerpo de Marines, así como la formación de 14 comandos regionales de la Marina de la Marina (Kododaral) y 5 batallones de asistencia de infantería marina (Yonif Mar).

Fuerza Aérea TNI: Danjen Kopasgat fue actualizado al comandante de Kopasgat, la inauguración de Kohanudnas, la formación de 3 Fuerza Aérea Regional (Kodau), así como varios Battalion parakopasgat y Arhanud Pasgat. (Hormiga)