Decenas de miles de santri y una comunidad entusiasta se congregan en el Santri Land Festival en la plaza Pondok Aren

Jacarta – Decenas de miles estudiantes Y público La ciudad de South Tangerang está comenzando a llenar la plaza Pondok Aren en el área de Bintaro. Vinieron para asistir al Santri Land Festival, que forma parte de una serie de eventos que conmemoran el Día de Santri y que se celebrará el 22 de octubre.

Presidente del Foro de Amistad de Pondok internado islámico (FSPP) South Tangerang, Aditia Warman dijo que decenas de miles de estudiantes y la comunidad estaban entusiasmados con el evento. Explicó que los estudiantes y la comunidad estaban esperando un nuevo formato en la actuación para dar la bienvenida al Día de Santri.

«Con la dinámica actual, cuando hay muchas percepciones negativas del público sobre los internados islámicos, la conmemoración del Día de Santri se ha convertido en algo que esperamos con ansias. Así que traeremos un nuevo avance, y las decenas de miles de personas que asistieron hoy son prueba de que este evento no sólo es aceptado sino esperado», dijo Aditia, quien también es directora del internado islámico Al Amanah Al Gontory, en un comunicado de prensa en Pondok Aren. Plaza, sábado 18 de octubre de 2025.

Para celebrar el Día de Santri en el Festival de la Tierra de Santri, Aditia invitó a estudiantes y ex alumnos de internados islámicos en todo el sur de Tangerang a asistir a la plaza Pondok Aren el domingo 19 de octubre de 2025. El evento estará lleno de diversas actividades, a todas las cuales asistirán y participarán los estudiantes.

«Presentaremos el Santri Land Festival, al que asistirán y actuarán santri. Coincidiendo con el Día de Santri, que se celebrará el 22 de octubre, queremos mostrar al público el papel de los internados islámicos en la sociedad y lo sagrada que es la institución de los internados islámicos», dijo Aditia.

Mientras tanto, Kiai Angga Kautsar Ibrahim, presidente de Darunnajah 9, dijo que la actividad de Santri Land fue un esfuerzo de los santri junto con los kiai para cambiar la mala percepción de algunas personas hacia los internados islámicos. Se dio cuenta de que el malestar público con respecto a los internados islámicos se debía a percepciones erróneas del público, por lo que era necesario solucionarlo con transmisiones.



Festival de la tierra Santri en Pondok Aren

«Esperamos que Santri Land no sea sólo un festival o una agenda de carnaval, esta actividad debe contener da’wah y transmisiones de acuerdo con la narrativa de la educación islámica que siempre se enseña en los internados islámicos», explicó Kiai Angga.