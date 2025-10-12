Decenas de miles de palestinos regresan al Norte tras la retirada de las tropas israelíes

Jacarta – Decenas de miles ciudadanos palestinos partiendo hacia el territorio desocupado por equipo Israeldespués de que el alto el fuego entre en vigor el viernes 10 de octubre de 2025.

Un corresponsal de Anadolu también informó que los residentes desplazados abandonaron el sur de Gaza hacia sus hogares en nortepor donde camina la mayoría.

Algunas personas viajaron durante horas utilizando los pocos vehículos que aún funcionan en medio de la escasez de combustible, mientras que otras utilizaron carros tirados por animales, bicicletas y motocicletas.

Al mismo tiempo, miles de personas devolver a sus hogares en el centro de la Franja de Gaza y partes del este de Khan Younis en el sur a través de la calle Al-Rashid en la costa occidental y la calle Salah al-Din en el este.

Cientos de civiles desplazados tuvieron que montar tiendas de campaña sobre las ruinas de sus hogares después de regresar. Retiro Las tropas israelíes avanzaron gradualmente hacia la línea amarilla completada el viernes según el plan del presidente estadounidense Donald Trump.

Las fuerzas militares se han retirado de la ciudad de Gaza en el norte, excepto el asentamiento de Shejaiya y partes de los asentamientos de Al-Tuffah y Zeitoun; y las partes central y oriental de Khan Younis al sur. Los palestinos tienen prohibido entrar en Beit Hanoun y Beit Lahia en el norte de Gaza.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza dijo el sábado que en las últimas 24 horas se habían llevado a cabo más de 5.000 misiones, incluidas operaciones humanitarias, de salud, de rescate y de socorro, en toda la gobernación de Gaza.

Trump anunció el miércoles que Israel y Hamás acordaron implementar la primera fase de un plan de 20 puntos que redactó el 29 de septiembre, que incluye un alto el fuego en Gaza, un intercambio de prisioneros y una retirada gradual de las tropas israelíes.

La segunda fase del plan exige el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobierno en Gaza sin la participación de Hamás, la creación de una fuerza de seguridad compuesta por palestinos y tropas de países árabes e islámicos, y el desarme de Hamás.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a casi 67.200 palestinos en el enclave, en su mayoría mujeres y niños, y lo han vuelto inhabitable.