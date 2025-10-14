Decenas de geniales scooters de combate en CustoMAXI Jabodetabek 2025

Tangerang, VIVA – La tendencia de modificación de scooters automáticos continúa mostrando un crecimiento positivo a medida que aumenta la población de usuarios de motos de este tipo en las zonas urbanas. No sólo es un medio de movilidad diaria, los scooters se han convertido ahora en un medio para expresar estilo de vida y creatividad.

Lea también: Eche un vistazo al corredor que tiene la oportunidad de convertirse en el sucesor del dominio de Marc Márquez.



Este entusiasmo fue claramente visible en el evento CustoMAXI Jabodetabek 2025 que se celebró en QBIG BSD City, Tangerang.

Decenas de participantes de distintas regiones mostraron en Jabodetabek sus mejores trabajos de modificación en cuatro modelos emblemáticos yamahaa saber, Xmax, Nmax, Aerox y Lexi.

Lea también: Yamaha prueba diferentes motores V4 en MotoGP, ¡cada prueba tiene su propio carácter!



Este año, la competición de modificaciones se divide en dos categorías principales, Street Maxi y Super Maxi, cada una de las cuales presenta un estilo de modificación diferente pero sigue basándose en el carácter distintivo de los scooters Yamaha.

Lea también: Esta modificación Maxi de Yamaha es tendencia en Makassar



El entusiasmo de los participantes se dejó sentir desde el inicio de la competición. Los modificadores no sólo compiten por la estética, sino también por el concepto y la precisión de la ejecución. Aparecen varios estilos que van desde elegantes, futuristas hasta deportivos extremos.

Cada moto es un reflejo de las ideas y el carácter de su propietario, resultado de una combinación de creatividad y precisión en la selección de componentes.

Según los representantes del jurado, los participantes presentaron conceptos más maduros y audaces que en años anteriores.

De hecho, el mayor desafío surgió en las categorías Street Aerox y Street Nmax, que se consideraban muy reñidas porque la diferencia de puntuaciones entre los finalistas era muy pequeña.

En la evaluación, la calidad de los componentes no es el único factor importante. El éxito del participante está determinado por cómo se combina cada elemento de modificación para formar un todo armonioso.

La creatividad, la idoneidad del tema, el nivel de dificultad, la estética y los detalles finales son los principales criterios para determinar el ganador.

Los organizadores explicaron que los ganadores de cada clase en el área de Jabodetabek avanzarán a la ronda nacional y competirán con los mejores modificadores de varias ciudades de Indonesia.

«El entusiasmo de los participantes es extraordinario. Demuestran que la modificación no es sólo un hobby, sino una forma de expresión y orgullo por las motos Yamaha», dijo el jefe de Yamaha DDS 1 Tangerang, Billi Wijaya, en un comunicado recibido el martes 14 de octubre de 2025.

Los resultados finales colocaron a Dzulkipli Yanfo, Yoga Rizki y Achmad Untung como primeros ganadores en la categoría Super Maxi para los modelos Xmax, Nmax y Aerox respectivamente. Mientras tanto, en la categoría Street Maxi, el título de campeón lo consiguieron Rudi Ismail (Xmax) y Giovani (Aerox).