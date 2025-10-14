Decenas de estudiantes asaltan la casa de Ridwan Kamil Imbas Atalia solicitan permiso para que se evalúe el internado islámico Al Khoziny

Bandung, VIVA – Docenas estudiantes y estudiantes mujeres que son miembros del Foro Nusantara Santri del Gran Bandung realizan una manifestación frente a la residencia del ex Gobernador de Java Occidental Ridwan KamilMartes 14 de octubre de 2025.

Esta acción se llevó a cabo como forma de protesta contra la declaración de los miembros de la Comisión VIII de la RPD RI. Atalia PraratyaLa esposa de Ridwan Kamil, sobre la evaluación de los permisos de los internados islámicos Al Khoziny Sidoarjo.

Vestidos con pareos, gorras y pancartas de condena, los participantes en la acción expresaron su decepción por la declaración de Atalia, considerada ofensiva para los círculos de los internados islámicos. La multitud inició la acción en Jalan Gunung Kencana, aldea de Ciumbuleuit, distrito de Cidadap, ciudad de Bandung, justo en frente de la casa privada de Ridwan Kamil.

La casa de Ridwan Kamil estaba custodiada por la policía porque los estudiantes querían manifestarse. Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

“Vinimos aquí para expresar nuestra decepción y solidaridad con internado islámico Al-Khoziny, cuya legalidad está actualmente en juego por parte del Estado. «Y la declaración de la señora Atalia en realidad empeoró las cosas», afirmó el coordinador de acción del Foro Nusantara Santri, Rizky Ramdhan Fadilah.

Rizky añadió que se considera que la declaración de Atalia de que la licencia del internado islámico debe ser revocada si se demuestra que ha cometido una violación grave ha provocado conmoción y ha herido los sentimientos de la familia de la víctima y de la comunidad del internado islámico en general.

Sobre esta base, las masas transmitieron tres demandas principales: pedir al presidente general del Partido Golkar que destituyera a Atalia Praratya de su membresía en la RPD, exigir que Atalia Praratya hiciera una aclaración y disculparse abiertamente al público y a la comunidad del internado islámico, e instar a la Comisión VIII de la RPD a formular una política nacional con respecto a la seguridad de los internados islámicos y pedir al gobierno que cumpla con los derechos de las víctimas.

Anteriormente, Atalia, que actualmente es miembro de la Comisión VIII de la RPD de RI, había declarado que el permiso del internado islámico Al Khoziny debía ser evaluado y revocado si se demostraba que había cometido violaciones graves. Esta declaración provocó fuertes reacciones de varios grupos, especialmente de la comunidad de internados islámicos.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung