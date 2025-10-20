Decenas de cuentas de redes sociales de Hina Bahlil fueron denunciadas a Bareskrim y Polda Metro Jaya

Jacarta – Consejo de Liderazgo Central de la Fuerza de Reforma Juvenil de Indonesia (DPP GRANDE) se quejó de decenas de cuentas en las redes sociales sospechosas de difundir calumnias y discursos de odio contra el presidente general del partido. Golkar Bahlil Lahadalia a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía.

Trajeron pruebas de capturas de pantalla de publicaciones que se consideraban ofensivas. Así lo reveló el vicepresidente general del AMPI DPP, Steven Izaac Risakotta. En total, hay 30 cuentas de redes sociales sospechosas de difundir discursos de odio y calumnias contra Bahlil.

«Vinimos aquí con el objetivo de informar que varios medios incluyeron el nombre de nuestro presidente general, en este caso el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Sr. Bahlil Lahadalia. Casualmente también es supervisor del Ministerio Público de AMPI», dijo en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, el lunes 20 de octubre de 2025.

Sin embargo, debido a que se refiere a las Directrices del Decreto Conjunto (SKB) para la Implementación de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas, informe Eso sólo puede catalogarse como una denuncia pública (Dumas). La razón es que la víctima debe presentar personalmente la denuncia.

«Antes éramos más o menos 30 personas en el equipo cibernético», dijo.

Destacó que lo que hicieron no fue una orden de Bahlil, sino una forma de espontaneidad de los cuadros que se sintieron llamados porque sintieron que el contenido subido ya no era crítico.

«Para tener un efecto disuasorio sobre estas cuentas que no pueden justificarse, transmitir algo en los medios debe ser más objetivo y sensato», afirmó.

Mientras tanto, la dirección del Centro de Fuerza Juvenil Golkar (PP AMP) a Polda Metro Jaya hoy para consulta sobre cómo denunciar cuentas de redes sociales que atacan e insultan la personalidad de Bahlil. El subdirector de AMPG, Sedek Bahta, dijo que trajeron varias pruebas, incluidas capturas de pantalla de contenido considerado insultante para Bahlil.

«Se concluye que con respecto al contenido publicado y distribuido por varias cuentas de redes sociales, según los resultados de nuestras discusiones, estas cuentas y su contenido son sospechosos de haber hecho cosas según lo regulado en el artículo 27, el artículo 28 de la Ley ITE y el artículo 310 del Código Penal», dijo Sedek.

Además, enfatizó que el informe no era una forma de anticrítica de su partido o del Partido Golkar. Según él, el informe se hizo porque los ataques contra Bahlil y las instituciones del Partido Golkar se estaban volviendo cada vez más masivos y poco éticos. Su partido ya había enviado una citación antes de llevar el caso a los tribunales.