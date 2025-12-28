Decenas de atascos tiñen el tráfico de Bandung esta mañana

BandungVIVA – Se observó que todavía se producían atascos de tráfico en la ciudad de Bandung el domingo 28 de diciembre de 2025 por la mañana. Los datos de tráfico de Tomtom muestran que las condiciones de densidad estaban por encima de lo normal al mismo tiempo.

Basado en la última actualización vista VIVA Automotriz A las 09.55 WIB, el tiempo medio de viaje en Bandung alcanzó los 30 minutos y 20 segundos cada 10 kilómetros. Esta cifra es aproximadamente 1 minuto y 40 segundos más larga que en condiciones habituales.

El nivel de congestión se registró en un 44 por ciento. Este porcentaje es alrededor de 8 puntos superior a los niveles normales de congestión al mismo tiempo.

La velocidad media de los vehículos en Bandung se registró en 19,8 kilómetros por hora. Esta cifra es aproximadamente 1,2 kilómetros por hora inferior a la velocidad media normal.



Jalan Braga, ciudad de Bandung, está repleta de turistas

Los datos también registran que hay 17 puntos de congestión activos en la zona de Bandung. La longitud total de la cola de vehículos desde todos estos puntos alcanzó los 9,3 kilómetros.

Este seguimiento del tráfico proviene de datos de viaje anónimos de los usuarios de la vía en zonas urbanas. La cobertura de datos cubre toda la red de carreteras, incluidas las vías arteriales y las vías rápidas.

Los gráficos de seguimiento horario muestran un patrón de densidad constante durante los últimos días. Los niveles de congestión tienden a aumentar por la mañana y por la noche.

En los últimos siete días, se han observado picos de densidad repetidamente a determinadas horas. Este patrón se refleja en el gráfico del nivel de congestión directa que se encuentra por encima de la línea de condición normal.

La velocidad de los vehículos también muestra fluctuaciones en función de la pendiente. congestionado eso sucedió. A medida que aumenta la densidad, la velocidad media de los vehículos parece disminuir.

Los fines de semana, el gráfico muestra un nivel de congestión relativamente mayor en comparación con los días laborables. Esto se puede ver en el aumento de los atascos el sábado y domingo.

Estos datos en tiempo real proporcionan una descripción general de las condiciones reales del tráfico de Bandung. Esta información puede utilizarse como referencia para los usuarios de la vía antes de viajar.

La diferencia entre las condiciones reales del tráfico y las condiciones normales indica una presión de tráfico adicional. Esta presión se refleja en mayores tiempos de viaje y menores velocidades.