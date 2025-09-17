Debut trágico Trent Alexander-Arnold en la Liga de Campeones con el Real Madrid, solo jugando 5 minutos

Miércoles 17 de septiembre de 2025 – 11:32 Wib
VIVA -El comienzo del viaje de Trent Alexander-Arnold en Campeón de la liga a lo largo de Real Madrid debe terminar amargamente. Solo cinco minutos del partido inaugural de la fase de la liga contra Marsella corriendo, el defensor inglés se vio obligado a ser retirado por lesiones.
Alexander-Arnold fue visto experimentando problemas con los isquiotibiales después de solo tres minutos en el campo. No pudo continuar el juego e inmediatamente fue reemplazado por Dani Carvajal, una figura senior que más tarde se confiaba más a menudo en el evento Laliga esta temporada.
Esta situación se suma a una fila de decepción para el jugador de 26 años. Desde entonces entró al Santiago Bernabéu desde su club de infancia, LiverpoolAlexander-Arnold no ha parecido realmente consistente. De hecho, fue retirado del escuadrón inglés Thomas Tuchel para la calificación de la Copa Mundial en septiembre pasado.
Su movimiento de Liverpool también dejó una historia amarga. Después de 20 años de defender a los Rojos, se fue con una relación fría. Aunque había cerrado su carrera en Anfield con el Trofeo de la Premier League, Alexander-Arnold en realidad recibió seguidores ridículos en el partido contra el Arsenal que terminó en un empate 2-2 en mayo pasado.
Ahora, Alexander-Arnold enfrenta nuevos desafíos. El Real Madrid está programado para enfrentarse con Liverpool en la Liga de Campeones el 4 de noviembre en Anfield. Sin embargo, la posibilidad de aparecer todavía está en duda, dependiendo de cuán grave sea la lesión en los isquiotibiales que sufrió.
Resultados completos de la Liga de Campeones anoche: 23 goles Lluvia, Juventus vs Dortmund lo más loco
La Liga de Campeones 2025/26 comienza oficialmente con golosinas extraordinarias. Los seis partidos de apertura que tuvieron lugar el miércoles por la mañana WIB 17 de septiembre de 2025 presentaron un total de 23 goles
Viva.co.id
17 de septiembre de 2025