Debut trágico Ange Postecoglou, Nottingham Forest Diamun Arsenal

VIVA – Primer partido Ange postcoglou Como nuevo gerente Bosque de Nottingham Camina amargo. Su equipo debe aceptar una derrota de deslizamiento de tierra 0-3 de Arsenal en la cuarta semana Liga Premier 2025/2026 en el Emirates Stadium, Wib del sábado por la noche, 13 de septiembre de 2025.

Martin Zubimendi se desempeñó brillantemente al marcar dos goles, mientras que Viktor Gyokeres donó otro gol. Zubimendi abrió el marcador a través de una patada dura en la primera ronda. Después del descanso, Gyokeyes duplicó el puntaje a través de trucos de rango corto. Zubimendi luego cerró la fiesta de gol a través del encabezado del cebo de Leandro Tosseld.

Esta victoria se convirtió en el consuelo de Lara para el Arsenal después de perder previamente ante el Liverpool. Aun así, hay noticias desagradables porque el Capitán Martin Odegaard volvió a sufrir una lesión en el hombro y tuvo que ser retirado temprano.

Postecoglou admite que el Arsenal es demasiado difícil

Para Nottingham Forest, este resultado los hace aún atascados en cuatro puntos. Esta derrota también se sumó cada vez más a la carga de Postecoglou, que acababa de reemplazar a Nuno Espirito Santo, un entrenador que había sido amado por los fanáticos. Los cambios en el estilo de juego de un santo defensivo a Postecoglou, que está más atacando, también dan lugar a signos de interrogación.

«Por supuesto, este es un resultado decepcionante para nosotros. El Arsenal es un equipo muy fuerte. Un fuerte oponente y no puedo culpar a los jugadores, han intentado mucho. Pero tenemos dificultades para compensar el juego y el segundo objetivo después del descanso nos hace tembloroso. Los resultados son decepcionantes, pero todavía aprecio los esfuerzos de los jugadores», dijo Postecoglou.

El entrenador australiano también confirmó que todavía necesitaba tiempo para aplicar nuevas ideas en el escuadrón de bosques.

«Esta semana es muy perturbador el ritmo de los jugadores, especialmente acabo de terminar el descanso internacional. Estoy tratando de introducir cosas nuevas como un nuevo entrenador y, naturalmente, si no lo han entendido completamente. Pero en las próximas semanas todo será más claro. Son un buen grupo de jugadores», dijo.