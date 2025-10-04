Debut submarino autónomo en el 80 aniversario del TNI, un nuevo equipo de defensa realizado por PT PAL

Yakarta, Viva -El 80 aniversario del TNI en el Monumento Nacional, Central Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025, sin duda estará animado al mostrar un desfile de tropas, impresionantes atracciones de soldados y, por supuesto, no menos destacado es el desfile principal del sistema de armas (equipo de defensa) Tni.

En esta celebración, se exhibió un nuevo equipo de defensa que aumentaría la fuerza de la Marina, a saber, submarino sin ti o autónomo.

El submarino autónomo se exhibió en Aniversario de TNI Junto con la línea de equipo de defensa del TNI durante el desfile en el patio de Monas.

El submarino doméstico tiene una identidad KSOT-008 con el logotipo de PT PAL.



Marina autónoma Ksot-008 submarina en el 80 aniversario del TNI

El jefe del Centro de Información de TNI, el mayor general TNI (MAR) Freddy Ardianzah dijo que el submarino no tripulado fue uno de los nuevos equipos de defensa exhibidos durante el desfile.

«Hay algunos que ya están en nuestro medio, presentes en nuestro medio, hay submarinos autónomos», explicó Freddy.

Freddy continuó que el TNI realmente tenía nuevos equipos de defensa además de submarinos no tripulados, como T-50 I de Corea del Sur y Kri Belati-622.

Sin embargo, el equipo de defensa no puede presentarse porque el nuevo T-50 Ven a venir en noviembre de 2025 y Kri Belati-622 ha sido inaugurado por el Jefe de Almirante de la Marina Muhammad Ali hace algún tiempo.

Freddy cree que la presencia de submarinos no tripulados y cientos de otros equipos de defensa continuarán animando el 80 aniversario del TNI que se llevará a cabo el domingo mañana.

El TNI está programado para celebrar el evento de celebración del 80 aniversario en Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025. Durante el evento, el TNI exhibirá alrededor de 1,047 herramientas principales (equipo de defensa) de tierra, mar y aire.

El TNI también movilizará a 133,480 personal que consiste en soldados y sociedad civil para participar en el día de la celebración más tarde.

Serán asignados a varios asuntos que van desde participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, contactos, equipos de equipos de defensa que serán desfilares a las fuerzas de seguridad.