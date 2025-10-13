Debut histórico, la selección nacional de pádel de Indonesia se presenta oficialmente en un evento internacional

VIVA – Selección Nacional de Pádel Indonesia está lista para hacer historia haciendo su primera aparición en el evento internacional de la Copa Mundial de Asia 2025 que se celebrará en Qatar del 17 al 24 de octubre de 2025.

Este equipo es la primera generación de la sucursal. deporte caído Indonesia, los resultados de la selección nacional (Seleknas) celebrada por la Asociación Indonesia de Pádel (PBPI) durante el año pasado.

Esto, por atleta El orgullo del país está listo para alzar a los Rojiblancos en el prestigioso torneo titulado FIP Asia Padel Cup 2025. Un total de 10 deportistas masculinos y 10 deportistas femeninas se han preparado para competir con los mejores países de Asia.

El presidente general del PBPI, Galih Kartasasmita, enfatizó que su partido no quiere ejercer una presión excesiva sobre los jugadores. Sólo espera que la plantilla de pádel de Indonesia pueda actuar libremente y disfrutar de este momento histórico.

«Sí, la Selección Nacional de Padel de Indonesia se formó después de pasar por una serie de Seleknas Nacionales organizadas por PBPI durante el último año», dijo Galih Kartasasmita mientras supervisaba el campo de entrenamiento en Republic Padel, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Por favor, oren, traerán el nombre Rojo y Blanco para competir en Qatar más tarde».

«Aunque este es el primer torneo internacional oficial, nosotros desde la federación no los presionaremos. Queremos que jueguen libremente y den lo mejor de sí. Todo el apoyo está con ellos», dijo Galih.

Por su parte, la capitana de la selección femenina de pádel, Komang Sri Maryati, no pudo ocultar su orgullo y entusiasmo. Enfatizó que todos los miembros del equipo están decididos a brindar el mejor desempeño a Indonesia.

«Ciertamente estoy muy feliz y orgulloso de ser nombrado capitán del equipo», dijo Komang.

«Nuestro principal enfoque y objetivo será sin duda esforzarnos por ofrecer lo mejor a Indonesia», continuó el atleta de Bali.

Composición de los jugadores de la Selección Indonesia de Pádel

Equipo masculino

Mario Yohakim (Capitán)

Bryan Husin

Eskar Revilla

Yo Putu Adi Guna

Primaria Jones

Muhammad Al-Furqon

Sunu wahyu triadi

Taufiq Tri Wahyuda

Valentinus Dyas Wibawa

Zar Lasahido

Equipo femenino

Komang Sri Maryati (Capitán)

Fitriana Sabrina

cristina carolina

Fitriani Sabatani

faldas jessy

Esmeralda de Karery

Kintan Pratiwi

Novela Reza

Camino Armin

Vivien Silvani