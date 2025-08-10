Debut en Los Ángeles FC, su hijo Heung-Min inmediatamente tiene un impacto importante

Estados Unidos, Viva – Hijo heung min Dio un impacto instantáneo en su debut juntos Los Ángeles FC (LAFC) obteniendo un premio de penalización que aseguró que su equipo atrajo 2-2 contra Fuego de Chicago En el partido de fútbol de las Grandes Ligas (MLS) en Bridgeview, Illinois, hora local del sábado.

La estrella del equipo nacional de Corea del Sur solo se unió tres días después de completar la medida estableciendo un récord de transferencia de MLS de 26 millones de dólares estadounidenses de Tottenham Hotspur.

Al entrar como sustituto en el minuto 61, Son inmediatamente se convirtió en una amenaza cuando Sprint dio la bienvenida a un cebo innovador provocó una violación del defensor Carlos Terlan en la caja de penalización.

Inicialmente, el árbitro Ricardo Montero no señaló el punto blanco, pero la decisión cambió después de la revisión VAR. La ejecución de Denis Bouanga en el minuto 81 aseguró un punto para LAFC, que se había quedado dos veces en el partido.

Anteriormente, Ryan Hollingshad anotó el gol de igualación después de que Teran trajo a Chicago por delante, antes de que Jonathan Bamba cambiara el puntaje a 2-1 en el minuto 70.

«Ese es un gran cebo y claramente hay contacto, sin duda la penalización», dijo ESPN citado por ESPN.

Afirmó estar feliz de hacer su debut, aunque un poco decepcionado de que su equipo no haya ganado tres puntos y este debut completó la semana ocupada para Son.

El domingo, dijo emocionalmente con Tottenham después de 10 años de defender el club. Luego aterrizó en Los Ángeles el miércoles para presenciar la victoria de LAFC en la Copa de la Liga contra Tigres Uanl, antes de que se presentara oficialmente el jueves en el evento al que asistieron el alcalde de Los Ángeles Karen Bass.

Son, quien anotó 173 goles en 454 apariciones competitivas con los Spurs, obtuvo un permiso de trabajo el viernes por la noche y se jugó inmediatamente en el partido de la MLS.

Aunque Chicago había amenazado con las posibilidades de que Bamba y Brian Gutiérrez, salvar al portero Hugo Lloris y el poste de la portería para mantener la oportunidad de que LAFC aumente.

La oportunidad se produjo cuando Nathan Ordaz envió un cebo innovador que fue bien recibido por su hijo con su velocidad de marca registrada, antes de ser violado en el cuadro de penalización.

El objetivo de debut de Son debe retrasarse al menos hasta la próxima semana, cuando LAFC viaja a la Revolución de Nueva Inglaterra, con su posición ahora aumentando al quinto lugar en la región occidental de la MLS. (Hormiga)