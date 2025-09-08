Debut en el equipo nacional indonesio, esto fue lo que Adrian Wibowo hizo durante 30 minutos

VIVA – Adrian Wibowo Oficialmente hizo su debut juntos Equipo nacional Indonesia en un partido de prueba FIFA Matchday Contra el Líbano en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT), Surabaya, lunes por la noche 8 de septiembre de 2025.

El jugador nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, entró en el minuto 60 reemplazando a Stefano Lilipaly. Adrian, que ahora juega para Los Angeles FC en Major League Soccer (MLS) se coloca inmediatamente en el lado izquierdo del ataque, la posición previamente ocupada por Lilipaly.

Aun así, el estilo de juego es diferente. Lilipaly se amplía más a menudo al lado del ala, mientras que Adrian a menudo apuñala en el cuadro de penalización. La diferencia en el personaje hace que las variaciones de ataque de Garuda sean más coloridas.

El debut de Adrian fue casi inmediatamente fruto dulce. Tres minutos después de entrar, casi anotó a través de un encabezado usando una cruz desde el lado derecho. Desafortunadamente, la pelota no ha encontrado un objetivo.

La sustitución de los jugadores en el minuto 84 hizo que Adrian se desplazara hacia el lado izquierdo. Desde esa posición, regresó peligroso. 87 minutos, envió una cruz con el pie izquierdo. La pelota había golpeado al defensor libanés Hussein Zein y casi se convirtió en un gol en el propio gol, antes de finalmente solo producir un fútbol de esquina.

Adrian todavía tenía una amenaza en el tiempo de lesión, precisamente el minuto 90+6. Desafortunadamente, la oportunidad falló nuevamente de ser maximizado y solo terminó en un patada para el Líbano.

Aunque no anotó goles, el desempeño de Adrian durante 30 minutos en el campo es bastante prometedor. Energía, coraje y variación de ataques que aportó grandes esperanzas para Equipo nacional indonesio en el futuro.