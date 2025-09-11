Debut en dirección de alto concepto de Aziz Ansari

No fue una broma cuando un estudio de Hollywood eligió a Nicolas Cage como un ángel emo que arriesga sus alas para salvar a Meg Ryan, un mortal con pensamientos oscuros y un gran cabello. Pero Aziz Ansari Debe haber estado sonriendo cuando eligió Keanu Reeves Para interpretar a un personaje similar, un ángel llamado Gabriel que sobrepasa sus deberes con un «Alma Perdida», en su debut en el Director de la Dirección «,», «Buena fortuna. » Es una idea divertida, ya sea que el público de Gen-Z conozca o no «Ciudad de los Ángeles», la nueva versión de «alas del deseo» de finales de los 90, o los «lugares comerciales» de John Landis clásicos incluso anteriores.

En lo que equivale a un homenaje ligeramente irónico pero sobre todo sincero para las películas de estudio de alto concepto de finales del siglo XX (la comedia de intercambio de cuerpo en particular), Ansari interpreta a Arj, un trabajador económico de concierto con una visión comprensiblemente exasperada de la vida en Los Ángeles. Haciendo mandados para personas ricas en Taskrabbit, apenas gana lo suficiente para comer y carece de la confianza en sí mismo para coquetear con Elena (Keke Palmer), un compañero de trabajo formidablemente idealista en su segundo trabajo al estilo de Home Depot.

ARJ se pregunta por qué fue a la universidad mientras pasa la mayoría de las noches durmiendo en su auto golpeado, que finalmente es remolcado por demasiados boletos de estacionamiento no remunerados. Para Gabriel, las muchas humillaciones de Arj se suman a alguien que necesita su ayuda. Y además, Gabriel está aburrido de sus deberes de ángel de bajo rango, que equivalen a evitar que Angelenos envíe mensajes de texto y conducir (no se da cuenta de cuántas vidas está salvando).

Entrenando a los Angelinos de Los Ángeles, el jefe de Gabriel (Sandra Oh) le advierte que no tiene negocios que interviene, pero Gabriel no es tan brillante: Reeves interpreta al personaje con la misma mirada en blanco que trajo a la «excelente aventura de Bill y Ted» hace todos esos años, y parece que Arj de todos modos. (Nadie más puede verlo). Cuando Arj no parece emocionado por las breves visiones de lo que su vida tiene reservado, Gabriel le permite intercambiar temporalmente lugares con Jeff (Seth Rogen), un rico hermano de tecnología que había conocido unos días antes.

Solo hay un problema: ARJ no quiere volver. ¿Si se le ofrece la opción entre rasparse (como muchos apenas pueden en estos días) y planificar fiestas de la sauna privada de su mansión de Hollywood Hills?

Es curioso que Gabriel no haya anticipado este problema, que ARJ podría no estar de acuerdo «cuán superficial es realmente una vida de riqueza y éxito», y aún más divertido cuando ves la expresión incrédula de Gabriel. No hay duda de que Reeves, que ha hecho cameos conscientes de todo, desde «Toy Story 4» hasta «siempre ser mi tal vez», es el MVP de esta película. La señal más segura de la inteligencia de la estrella del buen deportista es su voluntad, debo, puede jugar con un «dum-dum».

Ansari entiende que todo el ángel era cursi cuando Warren Beatty y John Travolta lo probaron (en «Heaven Can Wait» y «Michael», respectivamente), pero lo usa de la forma en que un Sketch «SNL» podría, como la mala calidad para el punto que realmente quiere hacer: por debajo de las bromas, «buena fortuna» sirve como una crítica de clase de trabajo de la personaje de los Jugging de los Jugging de los Jugging de los Jugging de la Perspectiva de los Jugging de la Perspectiva de los Jugging de los Jugging de la Perspectiva de los Juggles de los Juggles. llegar a fin de mes. El comediante podría no ser el Frank Capra de esta generación, pero todavía es agradable ver a una celebridad que reconoce lo que están pasando la gente normal y usa su plataforma para abordarla (à la Cheech Marin, el recién relevante «Nacido en East LA»).

Las reglas de cómo Arj y Jeff cambian los lugares, y lo que se necesitará para volver a cambiar, son una especie de objetivo en movimiento en la «buena fortuna», lo que le da al personaje de Rogen un curso de choque similar a Ebenezer Scrooge sobre cómo ser un mejor multimillonario al obligarlo a trabajar por su propia aplicación de entrega de alimentos. Pero después de hacer la broma de que a Arj le gusta ser rico, el guión de Ansari nunca presenta realmente una razón convincente por la que este tipo egoísta volvería a cómo estaban antes, a menos que se cuente el interés amoroso de Palmer, que organiza la sindicato, cuyo accidente de mensajes de texto y conducción Gabriel de alguna manera se suponía que evitaba (uno de los varios pisos de la trama).

La película presenta una extraña mezcla de estilos de actuación, desde la actuación adecuada de Rogiatamente (su personaje es un privilegio personificado, al principio, luego se hace relacionar con la obligación de irrumpir en su propia casa) hasta el personaje extrañamente autócionado de Ansari, que parece incómodo en cámara, si Arj es rico o pobre. Y luego está la versión divertida de Reeves sobre Gabriel, quien comienza a relajarse una vez que lo despiden de Angel Duty y obligado a conseguir un trabajo de lavavajillas en la Tierra.

Gabriel descubre las pequeñas cosas que otras personas dan por sentado, a saber, cigarrillos, bailes y «nuggies de pollo», pero son los tacos callejeros que más extrañará si alguna vez recupera sus alas. A pesar de que es bastante obvio hacia dónde se dirige la «buena fortuna», Ansari logra sorprender cómo llega allí. Al igual que su personaje, el escritor-director-productor-estrella parece estar haciendo malabares con demasiados trabajos aquí, y sin embargo, es esa conexión con los estadounidenses con exceso de trabajo y competir que hace que su película sea tan adecuada para este momento.