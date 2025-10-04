Debut en dirección astuta de James McAvoy

El bolsillo de «Straight Outta Scotland» de Gavin Bain, que dice el hilo de la vida real en el que James McAvoyEl debut en dirección de Directing tiene su sede, cuenta con una cita de portada del santo patrón de la clase trabajadora, Irvine Welsh: «Uno de los cuentos de moralidad hedonistas más sorprendentes de nuestro tiempo». La versión de McAvoy sobre la historia de Bain (Seamus McLean Ross) y el mejor compañero Billy Boyd (Samuel Bottomley), quien como el dúo de rap Silibil n ‘Brains acaptican brevemente el establecimiento de hip-hop del Reino Unido para pensar que eran MC de California en lugar de empleados centrales de Dundee, es un poco más casero que ese.

Pero a pesar de que McAvoy, que trabaja desde el guión de Archie Thomson y Elaine Gracie, domina la historia en una narrativa de desvalido familiar pero efectiva, de ninguna manera no es digna de la empresa. «Esquema de California‘” is perhaps a few degrees lower in octane-level than Bain’s book, and in terms of directorial verve, some way off Danny Boyle’s epochal adaptation of Welsh’s own “Trainspotting” — McAvoy hardly comes out of the gate as a great visual stylist, with DP James Rhodes’ pleasant but not especially memorable cinematography contributing to a slightly bland aesthetic, and the staging of certain scenes feeling Describido e incierto.

Pero primero, lo que se encuentra con el ojo: Gavin tranquilo, socialmente incómodo y su mejor patada estable Billy sobre los suburbios de Dundee gastados con la novia divertida y puntiaguda de Billy, Mary (una Lucy Halliday completamente encantadora), soñando con el Stardom Hip-Hop. Después de un viaje a Londres – «¿Dónde están los ingleses?» Mary jadea en alarma simulada: termina en ridículo y rechazo, la pareja golpeó un esquema tan ridículo que podría funcionar.

Con cada ejecutivo de exploradores y etiquetas que se riñan de manera positiva a sus gruesos brogues de Dundee, ¿por qué no falsificar acentos genéricos estadounidenses y ver qué tan lejos pueden llegar con el mismo material? Cue un montaje de aprender a «hablar estadounidense» de películas y televisión, incluida una imitación decente de «We We Wot Break!» queja de «amigos». Ahora, Silibil N’BRAINS tiene nuevas personas para desatar en un mundo hip-hop de la Reino Unido que, en la persona del gerente novato de la cara fresca, Tessa (Rebekah Murrell) y el veterano grizzled Anthony Reid (McAvoy), la jefa de NEOTONE Records, está debidamente aturdida por su holgazanería de yo-yo-sí.

Billy, Mary y Gavin toman el éxito temprano de Silibil n ‘Brains’ como una broma hilarante, con Mary especialmente emocionada, desde la distancia, por el momento en que, en el apogeo de su duplicidad, la pareja desenmascarará sus identidades reales y expondrá a la industria musical por su falta de sinceridad poco profunda y manipuladora. Pero ese momento, en forma de una apariencia codiciada en MTV, va y viene, con Gavin, resoplando el embriagador de fama con olor a cocaína, que se agota sobre el trato para revelarse en el último segundo. Billy lo acompaña a regañadientes, mientras que Mary, mirando lejos en Escocia, dobla su decepción como lavandería y continúa con el negocio de esperar a que sus dos amigos salgan de eso. En cambio, Billy engaña a ella y Gavin sigue duplicando su estafa, lo que le da a la segunda mitad de la película su impulso nervioso. Juega todo lo que quieras en el juego de la fama, la casa siempre gana.

Lo que los espectadores que no son del Reino Unido podrían no apreciar es que la historia se desarrolla específicamente durante un tiempo en los medios británicos cuando RP («recibió pronunciación») se estaba cayendo de moda con una transmisión más orientada a los jóvenes, y los acentos regionales regionales comenzaron a ser más ampliamente aceptados. El énfasis en la autenticidad a nivel de la calle, podría haber sido tan desdeñoso con los cerebros Silibil n ‘cuando rapearon en sus voces naturales.

Pero por mucho que la película deslice en la hipocresía de la industria musical, es tan mordaz sobre la peculiar sociopatía del éxito. Gavin, en particular, revela una racha viciosa de otra manera insospechada cuando se trata de proteger su nuevo estatus precario. Es una representación valientemente antipática, teniendo en cuenta que el propio Bain conserva un crédito de productor ejecutivo, aunque también sugiere que se necesita un cierto grado de ventriloquismo para hacer que la vida real irregular suene como entretenimiento ventoso. La inteligencia de McAvoy para sacar algunas de esas texturas inusuales, también demostradas en su cuenta, la representación víbora del jefe Reid, mientras que el motor principal de su película hace que el ritmo exportable y amigable con la audiencia sea una buena razón para ver «California Schemin» y una mejor razón para ser curioso acerca de lo que podría ofrecer en el futuro, trabajando en su propia voz.