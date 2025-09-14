Debut demasiado acogedor de Brian Cox

La complejidad es clave para el perfil de sabor de un buen whisky de una sola morada. Las notas altas, las notas intermedias y las notas bajas, y las diferentes combinaciones de minerales, especias, humo y sal hacen que cada SIP active nuevas asociaciones incluso antes de llegar al acabado de turbio. «Glenrothan«, El debut como director de escocés actor Brian CoxSe establece alrededor de una destilería ubicada en las tierras altas que ha producido durante mucho tiempo una DRAM de malla única muy admirada a una receta original. Por lo tanto, es lamentable que la película en sí sea más como una mezcla de fondo: fácilmente potable, altamente olvidable, suave. Peor aún, no te dará ni siquiera un poco zumbido.

Se establece muy rápidamente, a través de tomas de los edificios de destilería bonita y blanca y las colinas verdes boscosas hechas aterciopeladas por el suave sol escocés, que estamos en un cuento, la versión del país del país, y eso está bien. No todo tiene que ser «Trainspotting». Pero Escocia es un lugar de una mitología y costumbres tan hermosas y excéntricas, de dioses celtas y tossing de Caber, piedras en pie y selkies, que es, en el mejor de los casos, una oportunidad perdida que uno de sus hijos favoritos debe elegir una narrativa que en su lugar adopte solo las fórmulas de Hollywood más familiares y agotadas de Kitschy. Envejece los protagonistas, tal vez inserte a Lindsay Lohan con tartán como una heredera visitante, y desempolve todo ligeramente con nieve, y tendrías todos los ingredientes para una película navideña de Netflix exasperadamente a mitad de la mitad.

El conflicto central, tal como alguna vez existió, ya está saliendo antes de que comience la historia. La película comienza con las vocales agradablemente enterradas de Cox en la voz en off, ya que su personaje, Sandy Nairn, propietario de Glen Nairn Whisky, lee en voz alta una carta que está enviando a su hermano Donal separado (Alan Cumming). Donal y Sandy no se han visto en casi 40 años, ya que Donal se fue a Estados Unidos por razones que están claras incluso de los primeros flashbacks de Twee, pero que todavía se juegan como si fueran una gran revelación tarde.

Mientras tanto, Donal ha tenido una hija, Amy (Alexandra Shipp), que trabaja con él en el Chicago Blues Bar que posee (los varios interludios musicales son lo suficientemente agradables; siempre es un placer escuchar Cumming Sing) y que tiene una hija propia, Sasha (Alexandra Wilkie). Pero cuando el bar se quema, Donal finalmente se mueve para aceptar la invitación de su hermano y regresar con su hija y su nieta a Glenrothan (han estado visitando sin él todos estos años y tienen una buena relación con el tío Sandy). ¿Podría Donal tener un motivo oculto, posiblemente financiero, para querer volver a visitar el negocio familiar? Pero, ¿podría su regreso a casa de regreso a casa, la reavivación de las viejas llamas y un par de caminatas en los bonitos bosques lo despertaron al error de sus caminos?

La vieja llama en cuestión es de verdad. Según lo interpretado por la siempre excelente Shirley Henderson, Jess, la niña Donal dejada atrás que se ha convertido en la destiladora maestra de Glen Nairn, es, con mucho, el personaje más interesante aquí, y Henderson la invierte con una energía tan angular y escupida que la película resulta brevemente que tiene vida cada vez que está en pantalla. De lo contrario, sin embargo, las caracterizaciones delgadas cojean un elenco sólido, que es especialmente grave cuando la estética también está tan sin inspiración. Como director, Cox ciertamente no tiene ninguna noción sobre sí mismo como estilista visual, y solo permite que la fotografía anónima de DP Jaime Ackroyd se ejecute en piloto automático brillante e irrelevante. Y tal vez sea la modestia la que hace que Cox Background sea su propio papel para que el Donal Donal de Cummings tome el centro del escenario, pero salir del camino y dejar que sus actores actúen solo funcione cuando tienes un guión más fuerte que el de David Ashton, que golpea y se lleva desde cliché hasta cliché.

No es justo combinar a un actor con un papel, pero en el caso de Cox es bastante inevitable, dado el impacto cultural sísmico de su representación indeleble del patriarca belicosa Logan Roy en la «sucesión» de la televisión. Logan también nació en Escocia. Él también tuvo una infancia difícil. Él también se separó de su único hermano. Pero los espectadores que esperan cualquiera de la ferocidad de Logan Roy o, de hecho, cualquiera de la acero de Hannibal Lecktor de Cox o la gravedad de sus roles de teatro de Shakespeare se sentirá decepcionado por su giro recesivo y ligeramente irascible como arenoso. Y lo que es más importante, los insípidos «Glenrothan» los no estarán desconcertados, lo que podría haber hecho con una buena babosa de escocés en sí, para prender un poco de fuego en su vientre.