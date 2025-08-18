Deborah Norville para obtener el Premio a Lifetime Achievement en Daytime Emmys

Y es sale de su concierto de larga duración como anfitrión de «Edición interna«Y lanza el nuevo programa de juegos sindicado»La línea perfecta«Este otoño, Deborah Norville ha sido aprovechado para recibir el Premio al Logro Lifetime de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Norville recibirá el honor en el 52º Emmys durante el día, que se llevará a cabo el 17 de octubre en Pasadena.

Norville es un candidato diurno Emmy que también ganó dos noticias y documentales Emmys. Anunció en abril que renunciará después de 30 años como presentadora de «Inside Edition», un programa que la convirtió en la ancla femenina más antigua en la historia de la televisión estadounidense, según Natas. Norville, cuyos créditos durante una carrera de más de 45 años incluyen «Today», se unió por primera vez a «Inside Edition» en 1995 después de un período como ancla y corresponsal en CBS News.

«Es un honor celebrar la extraordinaria carrera de Deborah Norville», dijo Natas Prexy/CEO Adam Sharp. «Su legado se extiende más allá de su mandato histórico; ha traído inteligencia, integridad y compasión con sus informes, dando forma a que millones de espectadores entienden el mundo que los rodea».

Además de «Inside Edition» y «Today», el currículum de Norville incluye servir como presentador de «NBC News at Sunrise», presentador de «Deborah Norville Tonight» en MSNBC y el presentador del «Show de Deborah Norville» sindicado a nivel nacional en la red de radio ABC Talk. Comenzó su carrera, mientras aún era estudiante de la Universidad de Georgia, en Waga-TV, Atlanta.

«Cuando entré por primera vez en una sala de redacción como estudiante universitaria, no podría haber imaginado un viaje que abarcaría más de cuatro décadas, me llevaría por todo el mundo y me presentaría a tantas personas notables», dijo Norville en un comunicado. «El honor de logro de por vida es una piedra angular extraordinaria, y estoy agradecido con Natas, mis colegas y los espectadores que me han recibido en sus hogares durante tantos años».

«The Perfect Line» es un nuevo programa de juegos sindicado de CBS Media Ventures que organizará este otoño. Como autora, sus créditos incluyen «Gracias poder: hacer que la ciencia de la gratitud funcione para usted». También es miembro de la Junta de la Fundación de Broadcasters de América y es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Directores Corporativas de Mujeres y el Foro de Mujeres de Nueva York.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión el mes pasado lanzó su Lista de nominaciones para los 52º Premios anuales de Emmy Daytimeque tendrá lugar este año el 17 de octubre en Pasadena (mudándose del litero de junio desde hace mucho tiempo del programa). La decisión de mover el Emmy de día Hasta octubre llegó cuando Natas realinó el momento de algunos de sus espectáculos más grandes.

Sharp y Lisa Armstrong son productores ejecutivos de Rachel Schwartz que sirven como Jefe de los Premios del Emmy durante el día. La firma de Lutz & Carr, LLP, ofrece servicios de contabilidad para la competencia.