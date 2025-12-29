Debo ser obediente a mi marido

Jacarta – Noticias sobre la vida personal. Inara Rusli ha vuelto a llamar la atención del público. Se sabe que la ex esposa del músico Virgoun optó por continuar su relación doméstica con Insanul Fahmia pesar de que su matrimonio todavía es un estado de serie y ella tiene que aceptar el puesto de segunda esposa.

Lea también: Inara Rusli habló sobre el motivo de la retirada del informe sobre el presunto fraude de Insanul Fahmi



Esta decisión inmediatamente provocó diversos comentarios de personas que seguían el desarrollo de su historia de amor. ¡Vamos, desplázate más!

Anteriormente, Inara había enfatizado que no podía permitirse la poligamia. Incluso se informó que lloró cuando descubrió que el hombre con el que se había casado religiosamente todavía tenía una esposa legal.

Lea también: ¡Armar un escándalo! Inara Rusli retira repentinamente el informe de presunto fraude a Insanul Fahmi, ¿qué pasa?



En ese momento, Inara Rusli afirmó con bastante firmeza que pondría fin a la relación porque sentía que le habían mentido y no quería practicar la poligamia sin un acuerdo previo.

Pero la situación ahora ha cambiado. Después de recibir consejos del famoso clérigo Buya Yahya, Inara finalmente decidió hacer las paces con la realidad del estatus de su marido. Se sintió más tranquilo y confiado en las decisiones que tomó después de recibir orientación religiosa.

Lea también: Insanul Fahmi comenta sobre la posibilidad de que Virgoun emprenda acciones legales: En realidad él es la persona…



«Buya dijo que si es legal, es halal, ya no hay necesidad de pensar en la opinión pública. Porque el marido y la mujer son los que dirigen el hogar», dijo Inara Rusli, citando una transmisión de YouTube, el lunes 29 de diciembre de 2025.

También enfatizó que, como mujer musulmana, todavía está obligada a respetar la decisión de su marido, aunque su matrimonio no haya sido registrado por el Estado.

«Así que como esposa, aunque no esté registrada por el Estado, pero se aplique la ley religiosa, se aplique la ley islámica, debo escuchar y obedecer a mi marido», dijo Inara Rusli.

Inara ya ni siquiera duda en llamar a Insanul Fahmi su compañero de vida. Por lo tanto, Inara Rusli sintió que tenía que cumplir con su obligación de obedecer a Insanul Fahmi.

«Porque, después de todo, el hermano Insan ya es mi marido», añadió.

Explicó que decidió quedarse porque vio un cambio en la actitud positiva de Insanul Fahmi. Se dice que el hombre mostró responsabilidad al reunirse con la familia de Inara y brindarles aclaraciones sobre su estado civil anterior.

«El hermano Insan ha demostrado buena fe al reunirse con mi familia y quiere aclararlo todo», dijo Inara.