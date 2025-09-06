Debindo cooperó ITE Group ampliando la competitividad del negocio de Indonesia

Yakarta, Viva – PT Debindomulti Adhiswasti tomó el grupo ITE, el organizador exhibición internacional Liderando con sede en Rusia, Dubai, Beijing y Nueva Delhi. Esta cooperación es fortalecer la existencia de Indonesia en el mercado global.

La cooperación en Indonesia incluye el papel de promover exposiciones ITE al mercado interno, al tiempo que trae a los expositores de Indonesia para que aparezcan en el evento internacional de clase internacional. En particular, que estaba en manos de ITE en la ciudad de Moscú, Rusia.

«Esto no es solo una asociación, sino un paso adelante en nuestra misión de crecer, conectarse y iniciar industria exposición y desarrollo negocio«Dijo el director presidente de PT Debindomulti Adhiswasti, Vibiadhi Swasti Pradana, en su declaración, cita el sábado 6 de septiembre de 2025.

Explicó que esta colaboración estaba en línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo, especialmente para alentar la industrialización, aumentar la competitividad global y fortalecer la posición de Indonesia en el escenario internacional. Al asistir a varias exposiciones a escala global, las empresas nacionales no solo expanden el acceso al mercado, sino que también contribuyen al aumento de las exportaciones y los productos posteriores.

«Además de la creación de oportunidades más amplias de empleo e inversión», agregó.

Además, dijo que la exposición ITE ofrece una plataforma internacional para que los empresarios indonesios muestren los últimos productos, servicios e innovaciones en eventos prestigiosos como Mosbuild, WorldFood Moscú, Princh y Rosupack. La participación en estos eventos respalda la agenda del gobierno en soberanía alimentaria, industrialización y digitalización, así como la apertura de oportunidades de inversión orientadas al crecimiento inclusivo.

Como expositor, los empresarios indonesios se beneficiarán del acceso directo a los tomadores de decisiones en Rusia en varios sectores industriales a partir de embalaje, agri-tech, impresión industrial, a alimentos y tecnología farmacéutica. El soporte digital a través de ITE Connect también permite que las redes virtuales, las exhibiciones de productos y las negociaciones comerciales sean más eficientes con la agenda nacional de transformación digital.

Esta asociación es un paso importante para penetrar en el mercado global, expandir la red B2B en todos los países y fortalecer la diplomacia económica de Indonesia. Como socio oficial de ITE Group en Indonesia, Debindo invitó a las empresas nacionales a aprovechar esta oportunidad y optimizar la gama de promociones en el mercado internacional.

«Queremos que el mundo esté más familiarizado con la fuerza de la industria indonesia», dijo.

Varias exposiciones futuras en Moscú, Rusia, como Mosbuild, Pharmtech, Dairytech y Rosupack, pueden ser un evento estratégico para fortalecer la red comercial global mientras se da cuenta de la visión de Indonesia como una de las potencias económicas del mundo.