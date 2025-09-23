Debido al viral, la policía de la ciudad de Cirebon ha prohibido durante 3 meses el uso de sirenas, excepto emergencias

Cirebon, Viva – La policía de Cirebon City enfatizó que la prohibición del uso de sirenas y luces estroboscópicas o rotadoras en la carretera para todos los vehículos oficiales, tanto a nivel de Polres como en el político. La regla se ha aplicado desde hace tres meses, luego de las quejas virales del público con respecto al uso de sirenas en la ciudad de Cirebon.

Leer también: Palace revela la opción del Ministerio de SOE para bajar el estado al cuerpo





Jefe de Policía de Cirebon City, AKBP Eko Iskandar

El jefe de policía de Cirebon City, AKBP Eko Iskandar, dijo que el uso de sirenas solo está permitida en ciertas condiciones que realmente necesitan prioridad.

Leer también: JCI se disparó superior a 8.100 al cierre de hoy, mira una fila de sesek stocks



«Incluso si se usa, la sirena es para cosas específicas de emergencia, como visitar la escena del crimen de accidentes de tráfico, escenas del crimen, escenas del crimen de incendios y traer víctimas de emergencias. Eso también es con el permiso mínimo de los Kasat Lantas y el conocimiento de los Kapolres», dijo, martes (9/23/2025).

Según EKO, la política estaba de acuerdo con las reglas de la sede de la policía nacional que se congelan temporalmente sirena y rotador en el vehículo de los miembros de la policía. Agregó, la prohibición surgió porque muchas quejas de las personas fueron perturbadas.

Leer también: Inversión en el sector de la salud RP8.6 billones, Astra International Bid, el aumento del mercado



«Hemos prohibido durante mucho tiempo a los miembros que suenan sirenas en el camino. Y hemos sido virales en las redes sociales», dijo.

El uso de sirenas y luces rotadoras, EKO continuas, se ha regulado en el Artículo 134 y el Artículo 135 de la Ley de Tráfico y Transporte de Carreteras.

«Entonces, el uso de sirenas y rotadores que solo dan prioridad a siete tipos de vehículos, incluidos los vehículos oficiales de policía», explicó.

El jefe de policía enfatizó que el rotador aún podría usarse, pero solo en ciertas condiciones, por ejemplo, durante la patrulla nocturna como un signo de la presencia de la policía, así como la prevención de actos criminales.

«Las luces rotador todavía se usan en ciertas situaciones, como las patrullas nocturnas como un signo de asistencia policial y esfuerzos preventivos para prevenir actos criminales», dijo.

También destacó el surgimiento de vehículos civiles que instalaron sirenas y rotadores ilegalmente.

«Esto es claramente una violación de tráfico y la ordenaremos. El uso de civiles tiene el potencial de causar vulnerabilidad, incluso puede ser mal utilizado», dijo Eko.

El jefe de policía apeló al público que informara de inmediato si encontraron un vehículo civil que usaba una sirena o rotador a través del centro de llamadas 110, informa al jefe de policía de BAE o directamente a los oficiales en el campo. (Azizi Erfan/Tvone/Cirebon)