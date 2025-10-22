Debido al papel total en la serie Still Single, la escoliosis de Yuki Kato reapareció

Jacarta – Actriz, Yuki Kato muestra una totalidad extraordinaria al interpretar al personaje principal llamado Maya en la última serie titulada Still Single. Debido a que estaba tan inmerso en su papel, Yuki incluso tuvo que enfrentar su condición de escoliosis que de repente volvió a aparecer.

Yuki Kato interpreta a Maya, una chica descuidada a la que constantemente le exigen que se case rápidamente. Para darle vida a este personaje, Yuki estudió todo, desde la actitud, los gestos corporales hasta la forma de caminar de Maya. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

La totalidad de Yuki aparentemente tuvo un impacto en su condición física. Admitió que su escoliosis había empeorado cuando descubrió el andar descuidado de Maya.

«Entonces Maya, es una coincidencia que mi escoliosis recayera, así que mi instructor me regañó. Nambah, boo! Lo juro», dijo Yuki Kato mientras se reía cuando se reunió recientemente en el área de Gajah Mada Plaza, Gambir, en el centro de Yakarta.



Elenco de la serie sigue soltero.

Yuki sólo se dio cuenta de esta condición mientras realizaba una sesión de pilates. El instructor inmediatamente lo reprendió porque su postura cambió.

«Cuando me tomé un descanso de la filmación, sentí que me dolía mucho el cuerpo. Eh, durante pilates, mi instructor me dijo: ‘Dios mío, ¿qué has estado haciendo, Ki?’ «Luego resultó que mi postura era incorrecta nuevamente debido a la forma de caminar de Maya», dijo Yuki.

Explicó que la recurrencia de la escoliosis se debe a los hábitos corporales del personaje de Maya, que tienden a ser encorvados y descuidados.

«Creo que es por la postura del cuerpo de Maya. Maya simplemente está encorvada, ¿verdad?» dijo Yuki.

«Bueno, resulta que también tuvo un efecto en mi postura corporal. Sí, fueron tres meses de filmación como Maya», agregó.

Aunque tuvo que lidiar con problemas físicos, Yuki admitió que disfrutaba interpretando al personaje de Maya. Maya es una gerente de joyería de 27 años cuya vida está fuertemente influenciada por el zodíaco o la astrología.

La serie Still Single plantea cuestiones realistas que experimentan muchas mujeres, especialmente la presión social para casarse rápidamente. Maya siempre se siente deprimida porque la consideran demasiado mayor para estar soltera. La historia se vuelve más compleja porque a su padre, interpretado por Mathias Muchus, le diagnostican Alzheimer y realmente espera ver a su hija casarse antes de que su memoria desaparezca.