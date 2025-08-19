Debido a Royalti, Po Hariyanto Kudus deja de tocar canciones en todos los autobuses

Kudus, Viva – Los pasajeros del autobús Po Hariyanto ahora tienen que disfrutar de un viaje sin música. La política se tomó después de la promulgación de reglas de pago de regalías para cada proyección de canciones o música en espacios públicos.

Leer también: La estafa financiera puede hacer que la víctima desaparezca inconscientemente, este OJK advierte



El operador de autobuses Po Hariyanto, Kustiono, dijo que su grupo dejó de tocar canciones en toda la flota de autobuses.

«Por el momento, todas las tripulaciones de autobuses le pedimos no tocar canciones durante el viaje. Incluso el televisor en el autobús también se apaga para evitar la imposición de aranceles de regalías», dijo Kustiono en Kudus, martes (19/8/2025).

Leer también: El presidente del MPR indonesio niega el plazo del cargo de presidente a 8 años



La decisión fue tomada después de que su partido recibió una notificación de la oficina central en Yakarta. Seguimiento, la gerencia emitió una circular fechada el 16 de agosto de 2025 que prohíbe que todos los equipos de autobuses tocen canciones de YouTube, listas de reproducción USB y otros medios, hasta que haya más dirección.



Po Hariyanto El operador de autobuses Kudus muestra una circular relacionada con las regalías Foto : Akhmad nazaruddin lathif/entre

Leer también: Se reveló el origen del nombre Kris Dayanti, tomado de las enseñanzas católicas



Kustiono admitió que no podía determinar el impacto de esta política en el número de pasajeros, porque la regulación solo se aplicó en los últimos dos días. Sin embargo, la condición del propio Po Hariyanto ha enfrentado desafíos severos debido a una disminución en el número de pasajeros en los últimos años.

«En el pasado por mes podría servir hasta 100 mil pasajeros con el número de pasajeros todos los días podría ser de 2.000 personas para un total de todas las redes. Ahora solo alrededor de 60 mil pasajeros por mes», explicó.

Continuó la disminución en el número de pasajeros, continuó, desde antes de las elecciones de 2024, incluso podría alcanzar el 30 por ciento. La tendencia también afectó al servicio de autobuses turísticos y obligó a la compañía a posponer el programa de rejuvenecimiento de la flota.

«Si las condiciones económicas mejoran, planeamos rejuvenecer la flota nuevamente como antes. Porque en 2024, todavía agregamos 20 nuevas unidades de flota en varias rutas como Muria, Madura, Solo, Pemalang, Yakarta y Pekalongan.

En la actualidad, del total de 200 unidades de flota propiedad, solo alrededor de 150 unidades todavía están activas en funcionamiento.

Para obtener información, las disposiciones de los pagos de regalías musicales están reguladas en la ley número 28 de 2014 con respecto a los derechos de autor y la regulación gubernamental número 56 de 2021 sobre la gestión de las canciones y/o la música de derechos de autor de regalías.

La regla requiere que cada persona o entidad comercial que utilice canciones o música comercialmente en el espacio público para pagar regalías al creador, el titular de los derechos de autor y el propietario de los derechos relacionados. (ENTRE)