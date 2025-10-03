Debido a la promoción del juego en línea, la celebridad de Vienna Varella se le exigió 2.6 años de prisión

Denpasar, Viva – una persona celebridad Young, Vienna Varella Angeli Parinussa (19), recibió una sentencia de prisión por dos años y seis meses con respecto al caso de promoción Juego en línea. La demanda fue leída por el fiscal (fiscal) del fiscal de distrito de Denpasar en el juicio en el Tribunal de Distrito de Denpasar, jueves (2/10/2025).

En una carta de demanda, el fiscal Ni Putu Eriek Sumyanti afirmó que Viena fue probado culpable de intencionalmente y sin derecho a distribuir, transmitir o hacer acceso a información electrónica cargada de juegos de azar.

«Exigir, afirmar al acusado con un encarcelamiento durante 2 años y 6 meses se redujo mientras el acusado estuviera detenido e impuso una multa de Rp30 millones, subsidiaria por cuatro meses», dijo el fiscal Ni Putu Eriek Sumyanti.

Sitio de juego en línea (Judol) bloqueado por Kemenkomdigi. Foto : Viva.co.id/natania longdong

El fiscal también destacó que las acciones del acusado no apoyaban el programa del gobierno para erradicar el juego en línea, que ahora es el enfoque principal. Sin embargo, Viena se consideró cooperativa durante el juicio, nunca antes había sido condenado y lamentó sus acciones.

Este caso comenzó cuando Viena, conocida como celebridad, profesional independiente, así como endosante de Tangerang, usó sus cuentas de redes sociales para promover sitios de juego en línea. Tiene una cuenta de Instagram @Viiennaa.Parinussaaa con más de 57 mil seguidores, una cuenta de Tiktok con un nombre similar, así como un WhatsApp activo.

Desde la cuenta de Instagram, se sabe que Viena sube una historia que contiene un sitio de juego en línea de enlace y marca de agua «Kyota98». «La publicación se realizó entre febrero y marzo de 2025, utilizando el teléfono móvil iPhone 15 15 del acusado», explicó el fiscal.

La acción de Viena tuvo lugar del 11 de febrero al 16 de abril de 2025 desde su casa en Jalan Gunung Lebah No. 14, Kelurahan Monang Maning, West Denpasar.

El abogado de Vienna, Mochammad Lukman Hakim, dijo que su cliente recibió una oferta de alguien llamado ‘Cindy’ para publicar el enlace del sitio. La comunicación se lleva a cabo a través de WhatsApp con un determinado número.

«Solo pone un enlace y una marca de agua de acuerdo con la dirección, luego lo publica en Instagram», dijo Lukman.

Después de cargar, se le pidió a Vienna que enviara prueba de publicación a otras cuentas de WhatsApp en nombre de Justin y el administrador con el nombre de Crypto Endursement (Cindy). De esta actividad, a Viena se le paga entre RP. 100,000 a RP. 300 mil por publicación.

Las transacciones reveladas en el juicio mostraron que había un ingreso, incluidos Rp4 millones en febrero de 2024, varias veces la transferencia de cientos de miles en febrero de 2025 y RP1 millones el 16 de marzo de 2025.

«El dinero se reconoce como se usa para las necesidades de la vida diaria», dijo Lukman.

Aunque la cuenta de Instagram de Viena es privada, con el número de seguidores de decenas de miles de cargas, todavía se considera el potencial de difundir el acceso al juego. En la práctica, hizo una historia fijando un enlace y un sitio de marca de agua, utilizando fotos o videos como fondo.

El fiscal enfatizó que las acciones del acusado violaron el Artículo 27 del párrafo (2) junto con el Artículo 45 Párrafo (3) de la ley número 19 de 2016 en relación con la enmienda a la ley ITE. (ENTRE)