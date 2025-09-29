Debido a la matanza del Atlético, el Real Madrid fue a horcajadas en Barcelona

VIVA – Barcelona El éxito cambió Real Madrid Desde la cima de la clasificación de La Liga después de ganar 2-1 sobre la Real Sociedad en el Lluis Company Olympiad Stadium, domingo 28 de septiembre de 2025.

El Blaugrana quedó atrás primero a través del gol de Álvaro Odriozola en el minuto 31. Sin embargo, antes de la primera mitad de la ruptura, Jules Kounde pudo igualar a través de un encabezado utilizando la esquina de Marcus Rashford.

En la segunda mitad, el entrenador Hansi Flick inmediatamente incluyó a Lamine Yamal y Dani Olmo. La decisión fue probada correcta. Yamal dio una cruz madura completada por Robert Lewandowski para llevar al Barça a pasar 2-1 por delante.

Hasta que terminó el juego, el puntaje no cambió. Barcelona confirmó tres puntos y ahora recogió 19 puntos. Están un punto por delante del Real Madrid que tienen que bajar al segundo lugar después de ser golpeados Atlético de Madrid 2-5.

Clasificación temporal de La Liga

Barcelona – 19 puntos

Real Madrid – 18 POIN

Villarreal – 16 POIN

Elche – 13 POIN

Atlético de Madrid – 12 puntos

Real Betis – 12 puntos

Espanyol – 12 puntos

Getafe – 11 puntos

Athletic Bilbao – 10 POIN

Sevilla – 10 POIN