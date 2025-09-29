Debido a la matanza del Atlético, el Real Madrid fue a horcajadas en Barcelona

Lunes 29 de septiembre de 2025 – 08:41 Wib
VIVA – Barcelona El éxito cambió Real Madrid Desde la cima de la clasificación de La Liga después de ganar 2-1 sobre la Real Sociedad en el Lluis Company Olympiad Stadium, domingo 28 de septiembre de 2025.
El Blaugrana quedó atrás primero a través del gol de Álvaro Odriozola en el minuto 31. Sin embargo, antes de la primera mitad de la ruptura, Jules Kounde pudo igualar a través de un encabezado utilizando la esquina de Marcus Rashford.
En la segunda mitad, el entrenador Hansi Flick inmediatamente incluyó a Lamine Yamal y Dani Olmo. La decisión fue probada correcta. Yamal dio una cruz madura completada por Robert Lewandowski para llevar al Barça a pasar 2-1 por delante.
Hasta que terminó el juego, el puntaje no cambió. Barcelona confirmó tres puntos y ahora recogió 19 puntos. Están un punto por delante del Real Madrid que tienen que bajar al segundo lugar después de ser golpeados Atlético de Madrid 2-5.
Clasificación temporal de La Liga
Barcelona – 19 puntos
Real Madrid – 18 POIN
Villarreal – 16 POIN
Elche – 13 POIN
Atlético de Madrid – 12 puntos
Real Betis – 12 puntos
Espanyol – 12 puntos
Getafe – 11 puntos
Athletic Bilbao – 10 POIN
Sevilla – 10 POIN
