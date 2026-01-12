Debido a la lluvia y los charcos, esta es una lista de los corredores de Transjakarta que experimentan retrasos

Jacarta – Lluvia Aguaceros torrenciales que caen sobre Yakarta y sus alrededores desde la mañana servicio Autobús Transjakarta vaciló. un numero corredor principal a ruta Se informó que la frontera experimentó retrasos el lunes 12 de enero de 2026.

El agua estancada en varias carreteras ha provocado congestiones de tráfico. Esta condición impacta directamente en la puntualidad de los servicios de transporte masivo de la capital.

El jefe de la División de Relaciones Públicas y Secretaría Corporativa de Transjakarta, Tjahyadi DPM, confirmó que hubo interrupciones en el servicio debido al clima extremo.

«Información sobre retrasos en el servicio. El impacto de las fuertes lluvias y los charcos de agua el lunes por la mañana provocó la congestión del tráfico en varias zonas de Yakarta», dijo Tjahyadi cuando fue contactado.

Según los datos de Transjakarta, se produjeron retrasos en varios corredores principales, incluido el corredor 7 Kampung Rambutan-Kampung Melayu, que sirve al área del este de Yakarta, el corredor 9 Pinang Ranti-Pluit, que cruza la carretera de peaje del centro de la ciudad, y el corredor 10 Tanjung Priok-PGC, que conecta el norte de Yakarta y el este de Yakarta.

Además de los corredores principales, también se vieron afectados varias rutas secundarias y rápidas. Estas rutas incluyen 5C PGC 1 – Juana, 7C Cibubur – BKN, 7D Kampung Rambutan – Pancoran, 7P Pondok Kelapa – BKN, 7W Estación Cawang – Estación Tebet, 9A PGC 2 – Grogol 2 – Latumeten y 9C Rotonda Pinang Ranti – Senayan.

También se produjeron retrasos en rutas fronterizas como B41 Bekasi – PGC 1 y D11 Depok – BKN, incluidos varios servicios de microtrans.

«Y una serie de rutas de microtrans. Pedimos disculpas por las molestias a los clientes. Permanezcan alerta y cuidadosos en la carretera», dijo.

Transjakarta insta a los clientes a anticipar los tiempos de viaje y monitorear la información de servicio más reciente, considerando la posibilidad de que llueva durante el día.