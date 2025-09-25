Debido a este hombre, dos hijos de abuso de trauma, son reacios a ir a la escuela y recitar

Surabaya, vivo – El incidente del abuso sexual de dos niños de 7 y 10 años las causó trauma pesado para ser reacio a ir a la escuela o recitar el Corán. Se sintieron avergonzados y asustados después de ser víctimas de un acto depravado de un hombre de 52 años con las iniciales MU en la región de Sukolilo.

Este caso fue revelado después de que una de las víctimas se atrevió a pelear y contarle el desgarrador incidente a sus padres. Se dice que las acciones de los perpetradores se llevan a cabo en varios lugares ocultos, incluso en la sala Wudu Wudu Room Wudu en Sukolilo. Este evento desgarrador ocurrió a principios de septiembre de 2025.

Iptu Eddy Oktavianus Mamoto, Kanit PPA Polrestabes Surabaya Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

Los residentes que estaban furiosos habían asegurado a MU y casi lo juzgaron. Afortunadamente, la ira de las masas se silenció con éxito después de que la policía llegó a la ubicación. Luego fue entregado a la policía del sector de Sukolilo y luego fue llevado a la Unidad de Protección de Mujeres e Infantil de Surabaya Polrestabes (PPA).

«Sí, hemos recibido a los perpetradores de la estación de policía de Sukolilo. Actualmente todavía está en la etapa de investigación», dijo IPTU Eddy Oktavianus Mamoto, Kanit PPA Polrestabes Surabaya.

Iptu Eddy también reveló que MU es nativo de Sukolilo que no tiene un trabajo permanente. Todos los días, solo depende de los salarios de mantener pensiones en pensiones y casas alquiladas alrededor del área.

Como resultado de este incidente, la policía instó al público a informar si había otros niños que eran víctimas. «Surabaya Polrestabes confirma a los residentes cuyos hijos son víctimas de sospechosos de comportamiento desviado, por favor informe a la Unidad de Polrestabes de Surabaya PPA o a través de la estación de policía más cercana para un procesamiento adicional. Debido a que no resulta otras víctimas además de las dos víctimas», dijo. (Zainal Azhari/Tvone/Surabaya)