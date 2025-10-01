¿Deberían los Raiders cambiar por Anthony Richardson como Geno Smith Insurance?

El Las Vegas Raiders no estás dando por vencido Geno Smith Sin embargo, pero no pueden sentirse tan bien con sus perspectivas a largo plazo. Tiene casi 35 años y juega algunos de los peores fútbol de su carrera.

Debería poder mejorar su juego, pero está claro que no será el mariscal de campo que lidera el Asaltantes a la tierra prometida. El equipo evitó redactar un potencial titular futuro en el draft en gran parte debido a su creencia en Smith.

Incluso si juega mejor, el Asaltantes Solo puede esperar de manera realista que sea un mariscal de campo titular por encima del promedio para otras dos o tres temporadas. El equipo intercambió por Kenny Pickett, pero es probable que sea un alquiler de un año que haya limitado al alza.

Si el Asaltantes No quiero usar una valiosa selección de draft en un mariscal de campo, podrían mirar a un joven veterano que está en las outs con su equipo actual.

El Colts de Indianápolis están jugando muy bien con Daniel Jones bajo el centro, que termina efectivamente el Anthony Richardson experimento. De acuerdo a Jeremy Fowler de ESPNLa ex selección general No. 4 podría preferir un intercambio a otro equipo.

«Mi sentido es que Richardson estaría abierto a unirse a un PlayCaller de primer nivel como Sean McVay como jugador de desarrollo para que pueda restablecer para 2026», escribió Fowler.

¿Deberían los Raiders cambiar por Richardson?

En este punto, el precio comercial de Richardson debería ser bajo. Fue bancado a favor de Jones, quien anteriormente fue considerado un busto de draft. Si se pudiera tener para una selección de cuarta ronda o más bajo, Las Vegas debería al menos considerarlo.

Richardson está en su tercero NFL temporada, pero solo tiene tres días de mayor que 2025 No. 1 Pick Camisa. Estaba muy crudo en la liga, y el Pachos fueron muy rápidos en renunciar a él.

Ahora, tiene problemas importantes. Su precisión es un gran problema que podría no ser reparable. Dicho esto, tiene 6 pies 4 pulgadas, tiene una carrera de 4.43 40 yardas y tiene uno de los brazos más fuertes en el NFL. Poniéndolo en una situación en la que Chip Kelly pueda desarrollarlo, y puede aprender detrás de Smith, podría ser la configuración perfecta para lo que necesita.

El entrenador en jefe Pete Carroll también ha hecho un gran trabajo con los quarterbacks a pesar de ser conocido como entrenador defensivo.

Los asaltantes pueden preferir esperar hasta el draft

Tan interesante como sería Richardson, el Asaltantes Ya cambió una selección de quinta ronda para agregar Pickett. Puede que no estén tan interesados ​​en renunciar a otra selección de draft en un mariscal de campo de busca de draft diferente.

Por primera vez desde que el equipo seleccionó a Jamarcus Russell en 2007, el Asaltantes Puede decidir usar una selección de primera ronda para abordar el puesto. En algún momento, necesitan agregar una perspectiva de chip azul para desarrollar.

Smith claramente no es la respuesta a largo plazo. Richardson podría ser muy interesante y barato, pero el Asaltantes Puede que no quiera renunciar a un activo para un jugador que no se haya visto bien. La franquicia ha estado en el Purgatorio de Quarterback durante algunos años, y si Smith no muestra signos importantes de mejora, tendrán que seguir abordando el puesto en el draft.