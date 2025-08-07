

Lo diré por adelantado: no necesitamos más categorías de Emmy. Entre los dos premios Creative Arts Emmy y la ceremonia de horario estelar, ya hay 123 premios que se entregarán el próximo mes. Y eso es solo de la Academia de TV con sede en Los Ángeles; Las Natas de Nueva York transmiten cientos más en tiempo, niños y familiares, noticias, deportes y más. Y luego están los capítulos locales de Emmy en todo el país, entregando trofeos también.

Vivimos en el pico de Emmy Times. Así que tome todo esto con un grano de sal: me pregunto si la academia de la década de 1950 estaba en algo cuando reconoció ciertos géneros con guión.

De vuelta durante la edad de oro original de la televisión, generalmente considerado a mediados de la década de 1950, el medio infantil presentó tantas series (¡y en solo tres redes!) Emmys Para las series con guiones no solo se dividieron en comedia y drama. En 1955, hubo una serie de comedia de Sitobress Sitorial Awards para Situom Surniced y una serie dramática sobresaliente, pero también hubo categorías para la serie Western o Adventure Series y Mystery o Intrigue, la última de las cuales fue ganada por «Dragnet» de NBC.

Un año después, en 1956, hubo un campo de la serie de acción o aventura, ganado por «Disneyland» de ABC, superando a «Alfred Hitchcock presenta», «Dragnet», «Gunsmoke» y «The Line-Up».

«Maverick», James Garner (1957-1962)

Cortesía de Everett Collection

Había al menos 25 westerns en el aire en 1959, tanto que el género tenía una categoría en solitario; «Maverick» de ABC venció a «Gunsmoke», «Have Gun, viajará», «The Rifleman» y «Wagon Train» ese año.

Después de eso, la academia de televisión redujo esas categorías basadas en el género para racionalizar la ceremonia del Emmy, y durante varias décadas después de eso aparentemente funcionó: en guión, media hora fueron comedias y series de una hora de una hora fueron dramas.

Los amanecer de la edad del cable explotaron esas distinciones, por supuesto, y luego la revolución de la transmisión lo aniquiló. Ahora, hay tantos tipos diferentes de comedias y dramas que se ha convertido en un debate perenne. ¿Es «el oso» una comedia? ¿Un drama? ¿Ni? ¿Qué es el género?

Este año, hay 228 presentaciones de la serie en drama, comedia y limitado o antología, lo que significa que todavía hay muchos contendientes si Emmy subdividiera las categorías. Así que imaginemos, por un momento, es 1957 y los Emmy han encontrado nuevas formas de clasificar los espectáculos de ideas afines.

Definitivamente, hay suficientes series de ciencia ficción para su propia categoría, como «Andor», «Black Mirror», «Paradise» y «Severance». O tal vez «paraíso» iría en una categoría de thriller político con «el diplomático» y «caballos lentos».

¿Qué pasa con un drama criminal sobresaliente o un campo de drama procesal? Solo mire los horarios de la red de transmisión; Esa categoría podría ser una forma de finalmente recuperar el universo «Law & Order» de Dick Wolf en el mapa, la franquicia «NCIS» en juego y «9-1-1» en la mezcla. Y, lo que es más importante, le da a las cuatro grandes redes tradicionales un lugar para competir.

¿Dramas de relación? ¿Comedias de múltiples cámaras? Este año, probablemente habría espacio para una categoría dedicada a mostrar a Hollywood parodiantes. Probablemente estamos abriendo una caja de Pandora aquí, pero cuando piensas en los géneros de televisión caliente que no llegan a la carrera Emmy, no busques más que películas navideñas y navideñas. Hay tantas entradas en redes como Hallmark, Lifetime y The Streamers que casi necesita múltiples campos de películas navideñas de Holiday para TV.

Y luego está el Taylor Sheridan-verse. El hecho de que «Yellowstone», «Landman» y su tipo son algunos de los programas más populares de la televisión, pero no pueden tomar mucho descanso con las nominaciones, ha sido una fuente de frustración en su mundo. ¿Cambiaría eso una categoría de telenovela de horario estelar? ¿Sheridan está inspirando un renacimiento de esa categoría de Emmy de la Serie Occidental desde hace mucho tiempo?

Como hemos mencionado en esta columna antes, en estos días es extraño tener tantas categorías limitadas/de series de antología cuando limitadas y la antología no son géneros, son solo una forma de entregar una historia que podría ser cómica o dramática. O una historia que podría ser ciencia ficción, romance, horror, crimen, occidental o aventura.

No estoy seguro de que queramos volver a hacerlo en 1957 a través de la ciencia o la magia, pero es divertido imaginar cómo esos guardianes Emmy manejarían la explosión de género de hoy.