VIVA – Una victoria aplastante Como 1907 arriba Turín En la Liga italiana, el presidente del club respondió con un tono diferente, Mirwan Suwarso. En medio de una fiesta de seis goles, optó por enfatizar algo que rara vez se destaca después de una gran victoria: la humildad y la empatía por los oponentes.

Este mensaje fue transmitido por Mirwan Suwarso a través de su historia personal de Instagram, poco después de que terminara el partido.

El nacido en Madiun recordó la importancia de mantener el respeto, al tiempo que rezó para que el Torino pueda superar lo que queda de la temporada 2025-2026 con mejores resultados.

«A la querida familia de Como, con cada victoria debemos recordar ser humildes y respetar los sentimientos de nuestros oponentes. Todos somos parte de la familia del fútbol italiano. Queremos que todos triunfen y no queremos que nadie en nuestra familia sufra», escribió Mirwan.

«A nuestros amigos del Torino, manteneos fuertes y os deseo lo mejor para el resto de la temporada», continuó.

Esta actitud se produjo en medio de la actuación dominante de Como en la 22ª edición Serie A. Jugando en casa, en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el domingo 25 de enero de 2026, Como se mostró intransigente y venció al Torino con un sorprendente marcador de 6-0.

La superioridad del Como se hizo visible desde la primera parte. Anastasios Douvikas abrió el marcador rápidamente en el minuto 8, antes de que Martin Baturina duplicara la ventaja ocho minutos después. Los dos primeros goles dieron a los locales el control total hasta el descanso.

Al entrar en la segunda mitad, la presión del Como no disminuyó. Douvikas volvió a poner su nombre en el marcador en el minuto 66 para completar el doblete. Luego siguieron tres goles más de Lucas Da Cunha, Nicolas Kühn y Maxence Caqueret, asegurando una victoria aplastante y sin respuesta.

En medio de estos grandes resultados, la declaración de Mirwan Suwarso es una señal del enfoque de liderazgo que aportó a Como. En lugar de perderse en la euforia, sitúa la victoria como parte de un viaje competitivo que todavía exige espíritu deportivo y respeto por los oponentes.

Esta respuesta también demuestra que detrás de su actuación agresiva en el campo, Como todavía mantiene valores más amplios en el fútbol. Para los clubes y las competiciones, las grandes victorias no dependen sólo de los números en el marcador, sino también de la actitud mostrada tras el pitido final.