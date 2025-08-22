





El Royal Western India Turf Club (RWITC) en el Curso de carrera de Mahalaxmi está listo para obtener un nuevo club en las instalaciones. El presidente del club ha declarado en una carta que estos son momentos emocionantes para el club, con una nueva casa club con una gran cantidad de instalaciones deportivas y habitaciones que se presentarán pronto. La carta declaró que la ubicación de la nueva casa club, estará en el sitio del segundo recinto abandonado.

La nueva casa club se presentará en los puestos abandonados en el segundo recinto. Estas stands han estado vacías durante años, han sido inutilizables y se encuentran en ruinas. La Casa Club, declaró el comité RWITC, ocupará este espacio. Los stands son sustanciales, y el RWITC ha dicho que los 40,000 metros cuadrados. La casa club ofrecerá instalaciones deportivas que incluyen 70 habitaciones. Actual Miembros de RWITC Puede aprovechar las nuevas comodidades de la casa club, dijo la carta alegre y optimista.

Si bien todo el optimismo puede estar justificado, debemos recordar a las autoridades del curso de carrera que había declaraciones de que el espacio abierto no se asumirá. El espacio de stand puede utilizarse de esta manera, pero hay espacio abierto alrededor, que debe conservarse como abierto. También hay una serie de árboles en las cercanías, que deberían ser parte de los nuevos planes, ningún árbol debe ser pirateado, con el pretexto de dar paso a esto, eso u otro.

Se ha mantenido abierta, ya que se ha mantenido abierto, ya que está listo para sufrir un transformación. Gran parte de este miedo proviene de los muchos años que los políticos de diferentes dispensaciones han mirado la esmeralda verde de Sobo. Siempre ha habido esa sensación de hombros para los hombros, donde el espacio desaparecerá si no se observará.

Hoy depende de ambos, el RWITC y el cuerpo cívico/políticos mantener el espacio abierto, convertirlo en un parque y mantenerlo accesible. Construya confianza, mantén tu palabra y no afectes a la luz.





