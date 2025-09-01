Debemos asegurar el fin del mal de la dote



El caso de la muerte de la dote Nikki Bhati, que provocó ira e indignación, nos mostró claramente que el malestar de la dote no ha terminado. Este domingo, el periódico publicó un informe de primera plana sobre cómo dote Las demandas y el acoso continúan afectando a las mujeres, y algunas son asesinadas, otras mueren por suicidio y otras mueren una muerte lenta todos los días de sus vidas.

Este informe y otros destacan que la dote todavía existe y no es solo en los bolsillos rurales, sino también en los espacios urbanos, donde las personas fingen ser iguales, altamente educadas y conscientes.

Esas demandas de dote se pueden expresar de manera sutil. Las demandas tradicionales de dote han dado paso a otros, como pedir artilugios y dispositivos caros, como computadoras portátiles de alta gama y teléfonos inteligentes insignia. Autos de lujo También se le puede pedir. A veces, las cosas se intensifican de artículos pequeños y relativamente económicos a los más caros. A veces, las ocasiones o celebraciones de cualquier tipo se convierten en oportunidades convenientes para arangarse a la esposa, citando la vergüenza si tal y tal cosa no se da. De hecho, las amenazas, la vergüenza y la humillación son una gran parte del paquete de dote. Esto puede obligar a las familias a aceptar las demandas.

Lo primero que debe hacer es reconocer las banderas rojas. El segundo es ver a través de las demandas expresadas con diferentes atuendos. El tercero es no tener miedo de llamarlos y romper un compromiso propuesto, boda. Reconocer el abuso en cualquier etapa de una relación y abordarla.

Los padres y las familias deben apoyar. Las mujeres encuentran grupos de apoyo. Informe el abuso a la policía, ya que esto puede espiral peligrosamente. Nunca cueva, ya que este es un patrón y es poco probable que se detenga. Necesitamos las leyes más duras posibles para combatir la dote. Con un saludo a todos los que se defendieron.



