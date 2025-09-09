¡Debe ser sensible a la condición de la gente!

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar, Bahlil lahadalia transmitir un número instrucción En una reunión con la gerencia de DPP a los miembros DPR RI La facción Golkar en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Una de las instrucciones que se enfatiza es que se les pide a todos los miembros que sean más sensibles a condición público.

«Especialmente debemos ser sensibles a la condición de la comunidad», dijo Bahlil a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Bahlil dijo que el partido Golkar fue fundado por combatientes que son la gente de Indonesia. Por lo tanto, le pidió a todos sus cuadros que trabajen bien para la gente.

«Tenemos que trabajar bien para la gente», dijo.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Bahlil llegó al complejo parlamentario alrededor de 15.33 WIB. Él dijo, habría una reunión de rutina en celebrada por la facción Golkar esta tarde.

Mientras tanto, varios administradores de los miembros de la facción de Golkar habían llegado antes de incluir al viceministro de Comercio (Wamendag) Dyah Roro Esti, Viceministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (Wamen P2MI) Christina Aryani.

Luego, miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes Xi Melchias Marcus Mekeng, Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X, Hetifah Sjaifudian, y presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio M. Sarmuji.

«Hay una reunión de rutina ordinaria con la facción Golkar», dijo Bahlil a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.