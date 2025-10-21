Debe ser disciplinado para que no ocurra fraude.

Jacarta – Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario (PM) Abdul Muhaimin Iskandar o Tío Imin visite la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) Sibolga en Jalan Zainul Basri Hutagalung, Aek Tolang, distrito de Pandan. el comprobo normalización producción de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

Lea también: Bahlil llama a MBG un programa noble: Una vez tuve hambre mientras estudiaba



«SPPG es digno de ser un ejemplo, su estandarización de producción es oportuna. Así que no está obsoleto, la comida todavía es nueva», dijo Cak Imin en su declaración del martes 21 de octubre de 2025.

Cak Imin, quien también es el Presidente General del Consejo de Gestión Central (DPP PKB), también tuvo tiempo de revisar la cocina, el área de lavado húmedo y la sala de empaque acompañado por el Regente de Tapanuli Central (Tamteng) Masinton Pasaribu, nutricionista y Jefe de SPPG. Preguntó sobre cómo anticipar el olor desagradable que surgiría de los residuos de cocina.

Lea también: El jefe de BGN confirma que se ha completado el Decreto Presidencial sobre la gobernanza de MBG. ¿Cuándo se anunciará?



«Los oficiales aquí están muy bien informados al respecto. detener y los estándares de cumplimiento de MBG», dijo.

Lea también: El jefe de BGN dice que el objetivo de 82,9 millones de destinatarios de MBG se ha retrasado, esta es la razón



Según Cak Imin, muchos alimentos están rancios porque el proceso de cocción es demasiado largo y no cumple con las normas establecidas por la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

«Si los estándares de producción se cumplen a tiempo, los alimentos producidos también serán buenos», afirmó.

Cak Imin asegura que el programa MBG tiene muchos beneficios. Este programa toca directamente las necesidades básicas de la comunidad, especialmente los niños y los grupos vulnerables.

«Incluso si hay escasez, es porque hay fraude. Este fraude debe ser controlado», afirmó.

Para prevenir el fraude, dijo Cak Imin, el jefe de la oficina del SPPG debe ser estricto, disciplinado y responsable.

“Aférrate a la confianza que se ha brindado, la calidad y el servicio deben ser la prioridad”, concluyó.