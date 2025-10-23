Debe ser de alta calidad y poder competir globalmente.

Jacarta – Ministro para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia (P2MI), Mujtarudin destacó que su partido estaba dispuesto a liderar y coordinar el programa de formación 500 mil personal en los campos de soldadura, hotelería, enfermería y otros sectores de trabajadores calificados.

Destacó que este programa es una continuación de la dirección del Presidente Prabowo Subianto en la Sesión Plenaria del Gabinete, que está en línea con la necesidad de trabajadores calificados en el mercado. internacional.

En el programa, que es una respuesta a los resultados de la reunión bilateral del presidente Prabowo con varios jefes de estado, el Ministerio P2MI actuará como un sector líder que colaborará con el Ministerio de Mano de Obra, instituciones vocacionales estatales (centrales y regionales), universidades e instituciones vocacionales privadas.

«El objetivo es preparar a los trabajadores que estén capacitados con un enfoque integrado, es decir, capacitación, certificación/competencia y colocación», dijo Mukhtarudin en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Espera que la sinergia entre ministerios e instituciones tanto a nivel central como regional, así como con las instituciones de educación superior, sea la clave para el éxito de este programa.

Por lo tanto, aseguró que P2MI y otros ministerios/instituciones relacionados diseñarían una formación que estuviera en línea con las necesidades y competencias del mercado laboral internacional. De esta manera, los trabajadores indonesios también podrán cumplir con las expectativas del mercado global.

«Estamos comprometidos a preparar una fuerza laboral calificada y lista competir en el ámbito internacional», afirmó Mukhtarudin.

«También se espera que este programa fortalezca la posición de Indonesia como proveedor de mano de obra calificada, así como apoye el programa prioritario del gobierno para ampliar las oportunidades de empleo», dijo.

Se sabe que el gobierno ha preparado 8 billones de rupias para un programa de preparación de mano de obra para 500.000 personas, para 500.000 puestos de trabajo en el extranjero. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dijo que el programa tiene como objetivo crear trabajadores en los sectores de soldadores y hotelería, enfermeras y otros sectores de trabajadores calificados.

«El señor Presidente, en la reunión de gabinete de ayer (ordenó) preparar a 500.000 de nuestros trabajadores en los sectores de soldadura y hostelería», dijo.