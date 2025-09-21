¡Debe mirar! Filas de películas y series emocionantes durante septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Septiembre de 2025 será un paraíso para los amantes película Y de serie! Hay varios espectáculos emocionantes que van desde dinosaurios, muñecas asesinas de IA, horror fenomenal, hasta hilarante acción Liam Neeson. La siguiente es una lista de espectáculos que deben ingresar a su lista de observación este mes.

Mundo jurásico Rebirth – 17 de septiembre de 2025

¿Qué pasó cinco años después del Dominio del Mundo Jurassic? Scarlett Johansson dirigió al equipo de investigación que tuvo que regresar a Jurassic Park Island para la misión de recolectar dinosaurios de ADN. Sin embargo, todo se convierte en un desastre cuando se trata de dinosaurios mutantes peligrosos, incluidos D-Rex y Mutadon. La película de Gareth Edwards presenta una intensa acción llena de sorpresas.

Armas – 19 de septiembre de 2025

Samed como una de las mejores películas de terror en 2025, las armas ganaron con éxito una calificación del 94 por ciento en Rotten Tomatoes y un ingreso de RP3.9 billones en una taquilla global. Protagonizada por Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich, esta película cuenta con 17 niños de primaria que de repente desaparecieron a las 2:17 de la mañana. Solo queda un niño, abriendo un misterio oscuro sobre los rituales antiguos que los convierten en «armas» para entidades malvadas.

M3GAN 2.0 – 10 de septiembre

¡La muñeca de IA más viral en acción! Esta vez, M3GAN viene con una tecnología más sofisticada más un piloto de caballero de estilo táctil nostálgico.

La pistola desnuda – 12 de septiembre

¿Quién dice que Liam Neeson es bueno en las películas de acción? Aquí apareció totalmente como un personaje de comedia icónico que se interpretó a Leslie Nielsen. ¡La ventaja, hay Pamela Anderson que lo hace aún más divertido!

Vivimos en el tiempo – 17 de septiembre

Para aquellos a quienes les gustan los dramas románticos, esta película será un corazón cálido. Florence Pugh y Andrew Garfield actuaron con una dulce química, lo cual es una pena perder.

María – 24 de septiembre

Angelina Jolie se convirtió en la legendaria cantante de soprano en esta película biográfica musical. En aras del papel, Jolie incluso el entrenamiento vocal intensivo durante 7 meses. ¡Realmente saludo!

Una serie que no es menos emocionante

Tulsa King Temporada 3 (22 de septiembre): ¿Sylvester Stallone y Samuel L. Jackson un marco? ¡Sí, por favor! Más Robert Patrick como un nuevo enemigo.

La agencia Temporada 1 (19 de septiembre): Serie de espionaje de espionaje de estrellas-Michael Fassbender, Jeffrey Wright, hasta que Richard Gere esté listo para hacerte ver todo el día.

Entonces, este septiembre no se confunda con qué ver. Las películas y las series de arriba, todas se pueden ver en Catch -Gely+.