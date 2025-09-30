¡Debe leer! El hijo de la víctima de la persecución sádica por una pareja similar en Kebayoran Lama finalmente regresó al padre biológico

Yakarta, Viva – largo viaje niño Las iniciales del Tribunal Constitucional que fueron víctimas de la persecución de sus padres en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta, finalmente termina la emoción. Después de meses de recibir tratamiento médico, el tribunal constitucional fue enviado oficialmente al regazo ayah Su biológico, SG, en Java Oriental.

«El niño ha sido entregado a su padre biológico y permanece en ayuda de los asuntos sociales y el PPA de UPTD en la región de Java Oriental. Estamos en el centro para continuar monitoreando», dijo el director de actos penales PPA-PPO Policía de investigación criminalGeneral de Brigadier de la Policía Nurul Azizah, martes 30 de septiembre de 2025.



Satpol PP Kebayoran Lama aseguró a un niño que supuestamente fue torturado por sus padres Foto : Antara/ho-satpol pp kebayoran lama

No solo dar a los niños a la familia, la Policía Nacional junto con el Ministerio de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (Kemenpppa) también preparó un apoyo total. A partir de la recuperación del trauma, la salud, hasta nuevas escuelas que se han organizado con el Ministerio de Asuntos Sociales.

Anteriormente, el viernes 26 de septiembre de 2025, el momento de la emoción envolvió la reunión del Tribunal Constitucional con su padre y su hermana, Ask, en una institución social. Las lágrimas se derramaron cuando la familia separada larga finalmente se reunió.

El caso del Tribunal Constitucional había conmocionado al público. Fue encontrado en una condición patética en el puesto de Ramayana, Kebayoran Lama, el 11 de junio de 2025. Su cuerpo estaba lleno de quemaduras, huesos rotos, moretones en la cara. De la investigación, los hechos del Tribunal Constitucional fueron revelados por parejas similares, el padre de alias alias Juna y su propia madre, SNK.

Ahora, los dos perpetradores han sido nombrados como sospechosos y languideciendo en el prisionero Bareskrim Polri. Además del proceso legal, el gobierno también garantiza las necesidades básicas del tribunal constitucional, que van desde ropa, alimentos, juntas, hasta asistencia psicosocial a largo plazo. Nurul también enfatizó que la participación de la comunidad es muy importante para prevenir la violencia infantil.

«Un informe puede salvar la vida de un niño. No se callen. Los niños son el mandato de la nación, tienen derecho a crecer en el afecto, no la violencia», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, el Tribunal Constitucional (7) que supuestamente fue torturado por sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, South Yakarta, fue deshidratado y lesionado debido a objetos agudos cuando se descubrió por primera vez.

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) Kebayoran Lama estaba realizando una patrulla en el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025, a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.