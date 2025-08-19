Debe haber una persona independiente y transparente

Yakarta, Viva – Donación remisión a Gregorus Ronald TannurCondenado por el caso de la muerte por muerte a Afriyanti, continuó causando pros y contras. El público evalúa el alivio del castigo por los perpetradores de casos severos como Ronald y Mario Dandy Solo se suma a la desconfianza del sistema legal en Indonesia.

Respondiendo a esto, Observador de derecho penal Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan, evaluó que es natural que el público sea difícil convencido de la remisión. Según él, incluso en países con un sistema legal transparente, decisiones como esta aún pueden provocar controversia.

«Si convences al público al 100%, ciertamente no puedes. En un sistema transparente debe haber controvertido. En los países desarrollados al dar castigo a los fomentados o los prisioneros», dijo Aristo el martes 19 de agosto de 2025, citado por TVONE.

«Pero lo más importante es que he dicho que el concepto es bueno, vuelve a humanizar a las personas que se han equivocado. Pero ejercer o ejercer metodología para ejercer autoridad y derechos que necesitan cambios», continuó.

Aristo enfatizó que lo que debe mejorarse es el diseño y el mecanismo de remisión. Citó varios países como Singapur, Malasia, Estados Unidos, a los británicos que involucran a partidos independientes para determinar la remisión.

«Anteriormente había dado una ilustración, ¿qué hay de países vecinos o países que eran más avanzados, Singapur, Malasia, América y Gran Bretaña tenían tal TPP. TPP era un equipo de observadores de prisiones, que determinaban las remisiones, la asimilación, la libertad condicional», explicó.

Entonces, según Aristo, es importante para alguien que es independiente.

«Ahora, debe haber una persona independiente. No esté cerrado y procesos burocráticos. Si ahora este es un proceso cerrado, burocrático. Los contenidos son funcionarios públicos, el ministerio de derecho es todo», explicó.

La transparencia y el acceso al acceso, continuo Aristo, es la clave para reducir la sospecha pública relacionada con las prácticas corruptas para proporcionar remisión.

«Ahora, para que reduzcamos la controversialidad, aunque, por supuesto, no podemos garantizar, lo que se puede hacer anteriormente mejorar el sistema. Y la toma de decisiones es más transparente. El segundo es accesible. Sí, los argumentos son accesibles», dijo.

De esa manera, dijo Aristo, el estado podría mostrarle al público que las donaciones de remisión se llevaron a cabo con cuidado y cautelosamente, minimizando así las oportunidades para comprar y vender remisión y manipulación.

«De modo que en este caso el país ha mostrado a su gente, he ejercido esa autoridad con prudente, cuidadosamente, de modo que cierre o es imposible cerrar, minimizar las prácticas del miedo del Prof. Denny, a saber, la venta y la compra, por ejemplo, la manipulación. Eso es al menos lo que se puede hacer. Por lo tanto, comienza desde el diseño», dijo Aristo.

Recordó que la raíz de los problemas sistémicos en la ley indonesia no se resuelve suficientemente con los pasos legales ordinarios, como una demanda ante los tribunales. Según él, se necesita una reorganización de un diseño legal normativo para que la confianza pública pueda regresar.

«Anteriormente, el profesor Denny (ex Wamenkumham) era interesante, lejos de las elecciones. En la ley también era muy sistémico, no solo en el proceso de la prisión. Y cómo reducirlo, sí, tratando lo sistémico, antes de acordado no solo con demandas normales. Era lo mismo que dar a las grandes heridas a grandes heridas. Pero comenzando desde el diseño legal», concluyó Aristo.