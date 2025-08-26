Debe dar certeza legal, no para dañar a todas las partes

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. Fomentar el asentamiento polémico realeza Canciones enfatizando la importancia de la certeza legal para los jugadores de la industria de la música.

Consideró que el sistema de regalías justo y transparente era parte de la protección de los derechos de propiedad intelectual que no podían ser ignoradas.

«Las canciones de regalías son una forma de aprecio por el trabajo. El estado debe estar presente para garantizar que los derechos de los creadores, músicos y otros jugadores creativos de la industria estén bien protegidos», dijo Puan, martes 26 de agosto de 2025.

Puan también enfatizó la importancia de las regulaciones claras y fáciles de entender, tanto por la industria de la música como por los usuarios del trabajo. Según él, un sistema que no es transparente puede causar confusión y desconfianza.

«Nuestro objetivo principal es crear un ecosistema musical saludable. Eso solo se puede lograr si hay claridad de reglas, sistemas de distribución responsables y la participación de todas las partes relacionadas», dijo.

Puan dijo que la finalización de la nueva ley de derechos de autor era muy importante para proporcionar certeza legal a todas las partes, especialmente a los perpetradores en la industria de la música.

También alentó el proceso de discusión relacionado con la ley de derechos de autor para completarse.

Además, Puan enfatizó el compromiso del DPR de continuar supervisando la discusión de las regulaciones derivadas para que estuviera en línea con el espíritu de protección y desarrollo de la industria creativa nacional.

«Las reglas compiladas más tarde deben proporcionar certeza legal sin cargar a la comunidad en general, incluido el propietario del café, el organizador del evento y otros usuarios de música, para que todas las partes puedan sentirse protegidas y no dañadas», concluyó Puan.