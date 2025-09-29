Debe comprender los bonos de garantía, este es un papel importante en el Proyecto Nacional de Infraestructura

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Establezca el objetivo del crecimiento económico nacional hasta el 8 por ciento, lo cual es una estrategia para lograr la visión del oro de Indonesia 2045.

Leer también: IPW: El cargo de los derechos prerrogativos del jefe de policía nacional, la policía nacional debe ser sólida



El objetivo de crecimiento económico del gobierno se puede lograr con varios esfuerzos que deben llevarse a cabo. Uno de ellos es el desarrollo de la infraestructura, que es la principal fuerza impulsora.

Si se observa, la infraestructura tiene un papel suficiente para absorber la mano de obra, abrir el acceso económico, al tiempo que acelera el desarrollo equitativo en todos los rincones del país.

Leer también: PRABOWO ordenó a la cocina para evitar casos de envenenamiento



Es solo que al realizar el desarrollo de la infraestructura, se pueden llevar a cabo una serie de instrumentos, incluidos contratos adicionales como la garantía del banco y fianza que sirve para proporcionar garantías de que el proveedor o contratista de servicios puede llevar a cabo el trabajo hasta la finalización.

Fianza es un instrumento estratégico como un puente entre los intereses del propietario del proyecto o obligar y proveedores de servicios o principal Que a menudo ha sido encontrado por una serie de obstáculos en su viaje.

Leer también: Kaesang Target PSI pasó a Senayan 2029



«El contratista necesita garantías, a saber fianzaDe modo que este contratista no siempre está en una posición que está herida porque tiene que pagar dos veces, al banco también al seguro, que, por cierto, actualmente no puede hacer esto «, dijo Henry Darmawan, jefe de la oficina de Raharja PuTera Jasa en la región del este de Java.

La necesidad de garantías nacionales, continuó, de acuerdo con los datos existentes, es IDR 200 billones, mientras que la capacidad existente es solo IDR 50 billones. ¿Esta diferencia en RP150 billones que es responsable del valor de garantía existente?

«Aquí es donde los roles y las funciones de seguros y garantías. Deben ser de apoyo. Esa es nuestra función y tarea. El final vemos quién puede enfrentar los desafíos y los cambios que existen», dijo.

Además, Henry explicó que hasta ahora todavía hay errores en la interpretación del término incondiconal retirar la garantía de que dijo que estaba de acuerdo con su papel y función de que fianza Como un contrato adicional funcionará después de una decisión del tribunal.

«Digo que este es un acuerdo adicional. Por ejemplo, en el acuerdo principal establece si el contratista no fianza derecho a diluir. Sin embargo, debajo hay otra cláusula, cuando hay disputar (disputa) Entre las partes relacionadas deben resolverse en el tribunal. En particular, preguntamos la atención del gobierno cómo se mantiene cada industria, tanto la banca como el seguro o el garante, y dejamos que la comunidad elija qué opciones se usan «, explicó.