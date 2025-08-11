Debbie Allen da ‘un mundo diferente’ en la actualización de reinicio de Netflix

Director de pioneros, bailarín, actor y productor Debbie Allen Dirigido a Martha’s Vineyard por primera vez en su vida para la 23a anual de Martha’s Vineyard Festival de cine afroamericano (Mvaaf), donde la leyenda de la «fama» fue ageñada por su trabajo visionario durante un tributo nostálgico especial a «Un mundo diferente. » También organizó el almuerzo de Movimiento Mindful World of Hyatt, donde habló sobre defender el movimiento, el bienestar y la comunidad.

Para Allen, tener un socio en Hyatt y TJ Abrams, vicepresidente de bienestar global, significa un mayor alcance y acceso. «Cuando intentas transmitir información o una idea, con quién se asociar con Hyatt, que tiene tantas marcas extendidas diferentes dentro de su empresa», le dice a Variedad durante una entrevista después del almuerzo. «Están muy comprometidos con las comunidades a las que sirven. Eso es muy importante para mí».

El ávido bailarín y fundador de la Academia de Danza Debbie Allen, el ganador del premio Emmy siempre ha priorizado a la comunidad como un componente imperativo de nuestra salud mental colectiva. «La comunidad lo es todo, porque no hay nadie en este mundo que esté sola», dice ella. «No hay un grupo económico que se salvará Covid, un huracán o los incendios que experimentamos en Los Ángeles. Si no entiendes eso, entonces no sabes mucho. Es la diversidad la que nos hace más fuertes y nos hace completos».

Después de más de cinco décadas en el negocio, el ganador del Premio Tony ha sido testigo de la evolución de la inclusión en Hollywood. «Cuando comencé, no había ‘Cosby Show'», dice ella. «Al crecer, el único espectáculo en el que vimos un reflejo de nosotros mismos fue la» Julia «de Diahann Carroll. El campo de juego realmente se ha expandido con las múltiples redes y los servicios de transmisión.

Aunque Allen no tuvo ese acceso a la representación negra cuando estaba creciendo, ha hablado abiertamente a lo largo de los años sobre su madre, Vivan Ayers Allen, quien continúa siendo un modelo para su trabajo y defensa personal y profesional.

«Mi madre trabajó en las artes y la comunidad toda su vida», dice Allen. “Cuando era niña, ella hizo posible traer a miles de niños negros para ver ‘The Nutcracker’. Ella hizo posible que la gente entienda la importancia de los conciertos bajo las estrellas.

Allen se ha inclinado completamente a su comunidad con socios como Hyatt y otros que conocen la importancia de empoderar a los artistas y creativos. «He tenido el Gran Wallis Annenberg», dice sobre el filántropo con sede en Los Ángeles que murió a fines de julio. «Ni siquiera puedo explicar y expresar la gratitud por lo que ha hecho por toda la comunidad, no solo para la Academia de Danza Debbie Allen, sino toda la comunidad con su visión. También, también,. Shonda Rhimes ha empoderado a la gente y les dio un nuevo sentido de sí mismo en su programación. Ella ha hecho que el mundo reconsidere sus percepciones de los negros. Y Berry Gordy, quien fue el primero en darnos dinero y nos apoyó. Entendió que salía del legado de Motown, cómo desarrolló esos increíbles artistas, ese desarrollo es un proceso, y debe suceder, y necesitamos seguir enseñando e inspirando «.

Aunque su horario ya está atacado, el director y productor ejecutivo de «Grey’s Anatomy» está regresando a un programa de televisión que ha sido fundamental para su carrera, «un mundo diferente». Allen produjo y dirigió la mayor parte de los 144 episodios de la serie original. Ahora, Netflix ha ordenado un piloto de reinicio Eso regresaría a Hillman College, una universidad ficticia históricamente negra, y seguiría a la hija de Whitley y Dwayne, los personajes principales de la serie original. Se ha informado que Allen dirigirá al piloto.

«‘Un mundo diferente’ está en Netflix en este momento», dice Allen. «Cada episodio, todos esos seis años de gran trabajo están ahí para que todos lo vean. Si me hablas en una semana, podría decir que vamos. Pero lo que hemos hecho hasta ahora, ya que aún no tenemos el compromiso para la temporada, fue como una prueba de vida. Ha sido una experiencia realmente emocionante, y solo estamos esperando ver a continuación. Todavía no estamos seguros, pero puedo decirte esto: si hay algún tiempo en el que hay que escuchar el mundo de los jóvenes que hay que oír de los jóvenes de jóvenes que hay que oye de la gente de los jóvenes en el que hay que oír en el mundo.