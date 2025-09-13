Deauville Festival 2025 ganadores presentados

El debut de Charlie Polinger «The Plague», un thriller psicológico protagonizado por Joel Edgerton, ganó el gran premio en la 51ª edición del Deauville Film American Film Festival, que se envuelve esta noche en la ciudad de Normandie French.

La película se abrió en Cannes, sin cierto respeto, donde obtuvo críticas sólidas. Cuenta la historia de un adolescente tímido que se ocupa de un bullying vicioso mientras asiste a un campamento de waterpolo de todos los chicos. Fue adquirido por la compañía de cine independiente para la distribución de América del Norte, mientras que AGC Studios maneja las ventas internacionales. Edgerton, quien estuvo en Deauville esta semana para presentar su película de Netflix «Train Dreams» y recibir un tributo, produjo «The Plague».

El jurado, presidido por el actor francés-iraní Golshifteh Farahani, entregó dos premios del jurado ex aequo para «Olmo», dirigido por Fernando Eimbcke y «Omaha» de Cole Webley.

«Olmo», producido por el Plan B y Michel Franco, sigue el viaje de una familia mexicoamericana a través de los ojos de un adolescente de 14 años que está atrapado en casa cuidando a su padre en cama. El mundo del cine se estrenó en el Festival de Cine de Berlín.

«Omaha», mientras tanto, es un drama de viaje por carretera que se estrenó en Sundance y gira en torno a un viudo con dificultades que lleva a sus hijos en un inesperado viaje por carretera a través del país después de una tragedia familiar.

La «Chronology of Water» de Kristen Stewart ganó el Premio Revelation, mientras que «Eleanor the Great» de Scarlett Johansson ganó el asentimiento de la audiencia.

Basado en las memorias del mismo nombre de Lidia Yuknavitch, la película sigue a una mujer (Poots Imogen) que emerge de una infancia abusiva y canaliza su trauma en natación competitiva, exploración sexual, relaciones tóxicas y adicción, antes de descubrir su voz como escritora.