Deathwatch’ renovada para la temporada 2 en Netflix

“Splinter Cell: Vigilancia de la muerte” ha sido renovado para una segunda temporada en netflix.

La noticia llega un día después del estreno de la serie el 14 de octubre. Basada en la franquicia de videojuegos “Tom Clancy’s Splinter Cell”, la serie animada está protagonizada por Liev Schreiber como Sam Fisher y Kirby Howell-Baptiste como Zinnia Mckenna. Los miembros adicionales del elenco de voces incluyen a Janet Varney, Helen Hong, Kari Wahlgren, Joel Oulette, Aleks Le, Kiff VandenHeuvel, Bella Dayne y Navid Negahban.

El lema oficial de la serie dice: «El legendario agente Sam Fisher regresa al campo cuando un joven agente herido busca su ayuda».

Derek Colstad desarrolló la serie para televisión y se desempeña como productor ejecutivo. Guillaumme dirige con Félicien Colmet-Daage como codirector. Helene Juguet, Hugo Revon y Gerard Guillemot son productores ejecutivos para Ubisoft Film & Television. Sun Creature y Fost proporcionan la animación.

