‘Death by Lightning’ establece la fecha de lanzamiento de Netflix

El próximo Netflix Serie limitada «Muerte por Lightning«Ha establecido su fecha de estreno.

El drama de cuatro episodios caerá en el servicio de transmisión el 6 de noviembre. Como se anunció anteriormente, la serie está protagonizada por Matthew MacFadyen y Michael Shannon, que contará la historia del presidente estadounidense James Garfield (Shannon) y su asesinato por Charles Guiteau (MacFadyen). Se basa en la novela «Destiny of the Republic» de Candice Millard.

Junto con Shannon y MacFadyen, el elenco incluye a Nick Offerman como Chester Arthur, Bradley Whitford como James Blaine, Shea Whigham como Roscoe Conkling) y Betty Gilpin como Crete Garfield.

El elenco invitado incluye: Alistair Petrie, Archie Fisher, Barry Shabaka Henley, Ben Miles, Kyle Soller, Laura Marcus, Paula Malcomson, Shaun Parkes, Tuppence Middleton, Vondie Curtis Hall y željko Ivanek.

Mike Makowsky es el creador de «Death by Lightning» y también servirá como escritor y productor ejecutivo. Los creadores de «Game of Thrones» David Benioff y DB Weiss también se ejecutan a través de Bighead Littlehead Productions junto con Bernie Caulfield. Matt Ross producirá y dirigirá todos los episodios.

Shannon ha protagonizado recientemente series de televisión como «George & Tammy» (por la cual recibió una nominación al Emmy), «Waco» y «Waco: The Aftermath» y «Nine Perfect Strangers». MacFadyen ganó dos premios Emmy consecutivos al mejor actor de apoyo en un drama por su trabajo en la exitosa serie de HBO «Sucession». Fue nominado en la misma categoría para esa serie en 2020 también. Su trabajo en «Sucesión» también le ganó un Globo de Oro y un Premio BAFTA.