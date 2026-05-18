‘Death Becomes Her’ de Broadway cerrará en junio y establecerá gira por Norteamérica

“Death Becomes Her”, un musical cursi basado en la película de culto favorita de 1992, cierra después de menos de dos años en Broadway. Después de 650 presentaciones durante 20 meses, “Death Becomes Her” concluirá el 28 de junio.

La producción llena de efectos dejará Broadway sin recuperar su enorme inversión de 31,5 millones de dólares. Ha sido un desafío para los nuevos musicales lograr rentabilidad. Sólo cinco musicales que se estrenaron desde la pandemia, “Just In Time”, “MJ”, “Six”, “& Juliet” y “The Outsiders”, han logrado recuperarse durante sus presentaciones en Broadway.

“Death Becomes Her” se estrenó en el Lunt-Fontanne Theatre en noviembre de 2024 con críticas positivas. Megan Hilty y Jennifer Simard interpretan a enemigas cuya búsqueda por mantenerse jóvenes (y superarse mutuamente en cada oportunidad) toma un giro surrealista cuando la poción mágica que ambas beben conduce a complicaciones inesperadas. Hilty y Simard, ambos nominados al Tony por sus actuaciones cómicas, interpretaron papeles originados en la película por Meryl Streep y Goldie Hawn.

“Death Becomes Her” fue nominada a 10 premios Tony, la mayor cantidad para cualquier programa en la temporada 2024-2025, pero solo ganó por diseño de vestuario. El espectáculo tiene la oportunidad de recuperar su inversión a través de una gira por América del Norte, que comienza en septiembre en Playhouse Square en Cleveland, Ohio.

“Traer ‘Death Becomes Her’ a Broadway ha sido una alegría increíble, y estamos inmensamente orgullosos de cada artista, músico, miembro del equipo e individuo que ayudaron a hacer de este espectáculo lo que es», dijo el vicepresidente senior de creatividad y estrategia de Universal Theatrical Group, Lowe Cunningham. «Noche tras noche, ha sido emocionante ver al público reunirse para reír, celebrar y abrazar el espíritu tremendamente entretenido de esta producción. Estamos profundamente orgullosos de lo que este espectáculo ha traído al mundo y estamos emocionados de que su vida continúe mientras recorre los EE. UU. y más allá en los años venideros».