‘Dear Stranger’ de Nishijima Hidetoshi recogido por EST N8 para ventas

Es n8 ha adquirido derechos de ventas globales a «Querido extraño«, Un drama de suspenso de la productora de Tokio Roji Films. El acuerdo cubre los territorios mundiales con la excepción de ciertos mercados asiáticos.

Las estrellas de producción japonesas taiwanesas Nishijima HidetoshiConocido por su papel en el ganador del Oscar «Drive My Car», junto con el actor taiwanés Gwei Lun-Mei del ganador de Berlin Golden Bear «Black Coal, Thin Ice». El director Mariko Tetsuya dirige el proyecto, basándose en su éxito anterior del festival con «Destruction Babies», que le valió el premio de director emergente de Locarno, y «De Miyamoto to You», ganador del Premio de Pugo Netpac de la Asociación de Críticos de Cine de Asia.

Ubicado en Nueva York, el drama explora lo que sucede cuando la desaparición de un niño amenaza con destruir el matrimonio de sus padres. La crisis obliga al padre japonés y a la madre taiwanesa-estadounidense a confrontar verdades ocultas que empujan su relación al punto de ruptura.

Después de su lanzamiento teatral del 12 de septiembre en Japón, «Dear Stranger» se proyectará en Festival Internacional de Cine de Busan para su estreno internacional antes de servir como el La película de cierre del Festival de Cine de Golden Horse.

La producción involucra múltiples compañías en Asia. Shu Eisei de Roji Films lidera el equipo de productores, unido por Takahashi Naoya de Toei, Liang Ying de la producción de érter y Julia Xu de Q&A Entertainment. Los coproductores adicionales incluyen HSU Kuo-Lun en Loulou Film Studio, Anthony Argento de Rollin Studios y Manuel Chiche de Jokers Films, con los Jokers que manejan las tareas de lanzamiento francés.

Sophie Shi y Cathy Ni de Est N8 negociaron el acuerdo de ventas. Shi, quien dirige la división de estudio de Est N8, dijo: «Lo que me emociona de ‘Dear Stranger’ es cómo captura las identidades en capas y las complejidades emocionales del matrimonio intercultural y la vida de los inmigrantes. Es una historia profundamente humana que habla con la experiencia asiática y asiática estadounidense mientras resonará mucho más allá de él».

El título expande la lista de EST N8, que presenta proyectos de toda Asia, incluidos thrillers coreanos, películas de terror filipina y títulos de acción de Malasia.

EST Studios se lanzó en 2022 con los fundadores Jaeson MA y Eric Tu para defender la narración asiática en los mercados internacionales. La compañía desarrolla y financia proyectos para los principales festivales y mercados de cine en todo el mundo.

Sister Company N8, establecida en 2023 por Kris Eiamsakulrat y Rachel Y. Wu, opera desde Bangkok con oficinas adicionales en Nueva York y Los Ángeles. El estudio ha trabajado previamente con GDH en Thai Horror «Home for Rent» y apoyó la presentación del Oscar de Bután «El monje y el arma».

Roji Films se especializa en colaboraciones internacionales, desarrollando proyectos de casa de arte y comerciales. Más allá de «Estimado extraño», la compañía produjo el horror del cuerpo «Omionna», que obtuvo el reconocimiento en el mercado de proyectos Gotham.