‘Dear Stranger’ de Nishijima Hidetoshi presenta un trailer internacional

El drama intercultural de Mariko Tetsuya «Querido extraño«Ha presentado su trailer internacional.

Después de su lanzamiento teatral del 12 de septiembre en Japón, la película hizo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Busan y servirá como la película de cierre en el Festival de Cine de Golden Horse de Taiwán.

Protagonista Nishijima Hidetoshi (Ganador del Oscar «Drive My Car») y Gwei Lun-Mei («carbón negro, hielo delgado»), «Querido Stranger» sigue a una pareja asiática en Nueva York cuyo matrimonio se desencadena cuando su pequeño hijo desaparece. La película explora temas de identidad, aislamiento y comunicación entre culturas a través de lo que Mariko describe como «violencia fría»: la crueldad silenciosa dentro de las relaciones íntimas.

Mariko, quien ganó el premio al mejor director emergente de Locarno para «Destruction Babies» (2016), desarrolló el proyecto durante su residencia de 2019 en el Instituto Reischauer de la Universidad de Harvard. La experiencia de vivir como un extraño en Estados Unidos informó el examen de la película sobre el desplazamiento cultural y las barreras lingüísticas.

Filmada completamente en el lugar en Nueva York a fines de 2024, la producción contó con un equipo internacional que incluyó al director de fotografía Sasaki Yasuyuki, al editor Matthieu Laclau y al compositor Jim O’Rourke. El director de títeres, Blair Thomas, creó secuencias que reflejan los antecedentes artísticos y la experiencia de inmigrantes de la esposa.

Con el 90% del diálogo en inglés, la producción requirió lecturas de mesa extensas para ayudar al elenco multilingüe a internalizar sus roles.

Roji Films y Toei presentan la función, con Ventas mundiales manejadas por EST N8 y Toei. La distribución se establece a través de Toei en Japón, las películas de los Jokers en Francia, y aplaude el entretenimiento en Taiwán.

Mira el trailer internacional aquí: