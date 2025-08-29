DeAndre Hopkins puede hacer que Ravens WR sea digno de Xavier

Ellos firmaron Deandre Hopkins Para agregar un nombre alfa a su cuerpo de receptor abierto, pero el Ravens de Baltimore se predice que se beneficiarán más de cómo el veterano influye en un jugador más joven preparado para un «salto de tercer año».

Es el compañero de Hopkins. Flores de Zayy ESPN y Graziano Llamado «La razón principal por la que estoy buscando flores esta temporada es el hecho de que DeAndre Hopkins ha estado en el equipo desde la primavera».

La toma de Graziano se basa en el tipo de impacto que Hopkins hizo para el Jefes de Kansas City Después de unirse al reino reinante de la AFC a mitad de la temporada pasada. Específicamente, cómo Hopkins dejó crudo, pero explosivo 2024 NFL Draft First Round Pick Xavier digno Desarrollarse rápidamente, algo que D-Hop puede hacer para las flores.

Como Graziano reveló: “Los entrenadores de los Chiefs me entusiasmaron por el impacto que Hopkins tuvo después de que Kansas City lo adquirió, no como un receptor de pases, sino como maestro, particularmente para el recién novado Xavier Worthy. Hablaron sobre cómo Hopkins tomaría la tableta después de un impulso, caminaría y enseñarle a los detalles más finos sobre las técnicas de ruta. Y el entrenador de los Ravens, John Harbaugh, me dijo cuando visité su campamento que ha visto cosas similares de Hopkins desde que ha estado en Baltimore.

Hopkins que ya hace que los entrenadores tomen nota de su madurez y liderazgo con los Ravens es una buena señal para las flores. Este último necesita mantenerse saludable, pero Flowers posee el alza deportiva y el potencial de gran juego para ser dominante, siempre que aprenda los secretos adecuados para el éxito.

Pocos receptores conocen esos secretos, así como el cinco veces profesional Bowler Hopkins.

La influencia de DeAndre Hopkins es crucial para múltiples cuervos WRS

No solo serán flores las que cosechan las recompensas de jugar junto a Hopkins. El jugador de 32 años también puede ser un mentor invaluable para otros jóvenes cuervos en la tabla de profundidad.

Esos otros receptores incluyen Rashod BatemanA quien Like Flowers es una ex selección de primera ronda aún para estar a la altura de su máximo potencial. Bateman ha mostrado signos de convertirse en un rompecabezas de juego genuinoPero necesita armar todo, como lo hizo Hopkins en su apogeo.

Una vez fue la principal máquina de captura disputada de su época y pudo abrirse desde cualquier lugar. Hopkins todavía mostraba esas cualidades la temporada pasada, como para Este duro agarre profundo contra el Tampa Bay Buccaneers en la semana 9.

Esperar ver múltiples repeticiones de esta obra podría ser un poco optimista para los Ravens, pero Hopkins ha ya respondieron críticos de su atletismo duradero esta temporada baja. Si está a la máxima velocidad, Hopkins establecerá el ejemplo correcto para Bateman y el quemador de segundo año Devontez WalkerPero son las flores quienes pueden ganar más.

Los cuervos necesitan ruptura de Zay Flowers

Una ruptura para las flores puede transformar lo que hacen los Ravens en la ofensiva. Específicamente, las flores que llevan su juego al nivel harían un juego aéreo liderado por receptores abiertos el punto focal sobre los sets finales múltiples y la fuerte dosis de correr que han definido la forma en que los cuervos han movido la pelota durante años.

La salud es la clave para las flores, que la ha encontrado Difícil de superar El problema de la rodilla de la temporada pasada, pero la durabilidad es solo una pieza del rompecabezas. Las flores también deben ser más duras en el espacio y más productivo después de la captura.

El joven de 24 años ha sido Trabajando para obtener más físicoPero hay más por venir de las flores como una amenaza vertical y separatista. Promedió un sólido 8.1 yardas antes de la captura por recepción la temporada pasada, por referencia profesional de fútbolPero 6.1 yardas después de la captura por recepción no se compara favorablemente con el 6.9 Gestionado por Worthy.

Aprender de Hopkins creó un aumento ascendente para Worthy. Él promedió 10 o más yardas por recepción cuatro veces y seis o más objetivos en seis juegos después de que Hopkins llegó al intercambio en octubre.

Una racha igualmente prolífica para las flores seguramente resultaría en la ruptura que la necesidad de los Ravens de su receptor estrella proyectado.