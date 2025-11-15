DeAndre Ayton molestó a sus compañeros de equipo al olvidar la regla de la Copa de la NBA

El Lakers de Los Ángeles obtuvo una victoria decisiva el viernes por la noche contra el Pelícanos de Nueva Orleans para mejorar a 2-0 en la clasificación de la Copa NBA. Cinco equipos de cada grupo competirán entre sí y los mejores equipos avanzarán al torneo. Una regla fascinante es que la diferencia de puntos es importante para romper empates y decidir los ganadores de la división o la clasificación general.

centro de los lakers DeAndre Ayton Parecía confundido en la cancha cuando sus compañeros lo atacaban para anotar tarde mientras pasaba tiros abiertos, a pesar de que el juego ya estaba decidido. El gran hombre admitió que se olvidó de las reglas y no quería culpar a un entrenador contrario al que respeta.

«Estaba un poco confundido», dijo Ayton, vía Dave McMenamin de ESPN. «Escucha, hermano, solo estoy tratando de conseguir el doblaje y salir de aquí. Verás, no quería filmarlo porque pensé, ese es Willie Green. Realmente no quería filmarlo». [want to rub it in]. ¿No tenemos que ganar el juego? ¿Qué importa con los puntos?

Marcus Smart le gritó a DeAndre Ayton

Los medios informaron a Ayton de la regla de la diferencia de puntos para que explicara por qué ciertos compañeros le gritaban que anotara la pelota. Compañero veterano Marcos inteligente estuvo entre los nombres que intentaron construir una ventaja contra los Pelicans para mejorar sus posibilidades de posicionarse en la Copa de la NBA.

Los equipos se están tomando los partidos de la Copa más en serio, tanto por la oportunidad de enviar una declaración al resto de la liga al ganarlos como por las bonificaciones financieras que se obtendrán al ganarlo todo. Ayton empezó a entender por qué sus compañeros le sorprendían con sus exigencias.

«Oh, entonces es por eso que Marcus Smart estaba detrás de mí de esa manera», bromeó Ayton con los periodistas. “Él dijo: ‘¡Anota el balón, fiscal!’ Yo digo, ‘Oh, qué mal’. Muy bien. Ya cometí un error’”.

Los Lakers aun así lograron ganar por 14 puntos para ampliar su ventaja y fortalecer sus posibilidades de llegar a la final. NBA Torneo de copa. Los Ángeles ganó la Copa de la NBA la temporada pasada y claramente quiere repetir. Los jugadores con acuerdos más pequeños, como Smart, tratan estos juegos con una importancia adicional para agregarlos a sus salarios.

¿DeAndre Ayton perjudicó su ventaja?

Los Lakers están en el grupo más débil de la Conferencia Oeste de la Copa de la NBA. Sólo el Clippers de Los Ángeles representan una gran amenaza después de tener una racha de 2-0, pero no cuentan con Kawhi Leonard. El Mavericks de Dallas, Grizzlies de Memphisy los Pelicans están luchando por generar impulso en este momento como el resto del grupo.

El error de Ayton no les costó más de dos puntos en la diferencia global. Los Lakers han superado a sus oponentes por un total de 19 puntos para tener actualmente un desempate sobre los Clippers. Su rival de la ciudad supera actualmente a sus oponentes en los partidos de Copa por 8 puntos y tiene algo de terreno que recuperar.

La mentalidad de Ayton para conseguir la victoria es lo más importante en general para un partido promedio de temporada regular y los juegos de la Copa de la NBA. Los jugadores de los Lakers que derroten a los cuatro equipos menores los llevarán al torneo de la Copa de la NBA con la oportunidad de ganarlo todo.