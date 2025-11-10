Dean James Marca Un Gol Decisivo, Adelante Eagles Tame Feyenoord

Países Bajos, VIVA – Jugador equipo nacional de indonesia, James Deanser un héroe Adelante Águilas al congelarse Feyenoord 2-1 en la Eredivisie en De Adelaarshorst, lunes (11/10) temprano en la mañana WIB.

Los locales se adelantaron rápidamente en el minuto 13 mediante un penalti de Mats Deijl. El penalti se concretó después de que Leo Sauer derribara a Deijl en el área prohibida.

Previamente, Go Ahead estuvo a punto de tomar ventaja cuando un disparo de Anis Hadj Moussa en el minuto 4 se estrelló en el travesaño.

El Feyenoord, que acababa de perder en la Europa League ante el VfB Stuttgart, tuvo dificultades para crear oportunidades de peligro en la primera parte.

Cyle Larin, que fue titular en sustitución de Sem Steijn, amenazó con un cabezazo, pero aun así se fue arriba. El atacante japonés Ayase Ueda también casi empató en el minuto 60, pero su remate se vio frustrado.

El empate se rompió en el minuto 86. Dean James recibió espacio por la derecha, superó a Hadj Moussa y luego disparó con fuerza que el portero Timon Wellenreuther no pudo detener. El gol duplicó la ventaja de Kowet hasta el 2-0.

El Feyenoord sólo pudo reducir distancias en el minuto 89 gracias a Tsuyoshi Watanabe. Los intentos de robar puntos en el tiempo restante no tuvieron éxito y el partido terminó 2-1 para Go Ahead Eagles.

Los tres puntos adicionales llevaron a Go Ahead Eagles al noveno lugar con 16 puntos en 12 partidos. Mientras tanto, esta derrota empujó al Feyenoord de la cima, ahora en el segundo lugar con 28 puntos en 12 partidos, tres puntos por detrás del PSV.