Dean James hizo una asistencia, aquí está el resultado del duelo contra Justin Hubner en la liga holandesa

Países Bajos, Viva – Dos jugadores duelos Equipo nacional indonesio a saber Justin Hubner a lo largo de Fortuna Sittard contra Dean James que defiende Adelante las águilas Terminó en un empate con un puntaje de 2-2 en la semana inaugural de la Liga Holandesa en el Estadio Offermans de Joosten, Sittard, el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: Después de 17 años de vacío, la Copa de Independencia se celebró nuevamente: recordando el título de Benny Doll para el equipo nacional indonesio



Tanto Justin Hubner o Dean James se convirtieron en el primer once de cada equipo y jugaron completos durante 90 minutos en este partido, señala Eredivisie.

En este partido, Justin Hubner ocupa una posición central en la defensa de Fortuna Sittard, mientras que Dean James opera cuando Eagles, se fue hacia atrás y logró anotar una asistencia.

Leer también: Lista de campeón de la Copa de Independencia: el equipo nacional indonesio con mayor frecuencia levanta el trofeo



Mientras tanto, en este partido, Fortuna Sittard anotó a través de Philip Brittijn y la lesión, mientras avanza las águilas a través de Shawn Adewoye (GBD) y Gerrit Nauber.

Estadísticamente Fortuna Sittard es superior para seguir adelante con las águilas controlando el 68 por ciento de la posesión de la pelota y liberando un total de 36 patadas, ocho de ellos en el objetivo.

Leer también: ¿La leyenda Duel Barcelona vs Real Madrid en Sugbk, Patrick Kluivert se unió a jugar?



Fortuna Sittard tomó la iniciativa de atacar en este partido, pero tuvieron que quedarse atrás en el minuto 29 después de que el defensor Shawn Adewoye hizo un gol en el propio gol, por lo que el puntaje cambió a 1-0 para la ventaja de las águilas de adelantado.

Aunque se retrasó primero, Fortuna Sittard pudo igualar en los 45+1 minuto a través de un gol anotado por Philip Brittijn después de recibir un pase de Paul Gladon para que el puntaje cambió a 1-1.

Al ingresar a la segunda mitad, las águilas de adelante tuvieron que jugar con 10 personas desde el minuto 54 después de que Calvin Twigt fuera recompensado con una tarjeta roja directamente por el árbitro por tener violaciones difíciles.

La ventaja de la cantidad de jugadores puede ser utilizada por Fortuna Sittard, que puede girar adelante en el minuto 85 a través de un gol anotado después de usar el cebo de Aiko para que el puntaje cumpliera 2-1.

El futuro, Eagles no se rindió a pesar de jugar con 10 jugadores y pudo igualar en los 90+4 minutos después de que un cruce de Dean James pueda ser bienvenido por una exitosa patada de Gerrit Nauber para llevar a un gol para que el puntaje cambió 2-2. El puntaje duró hasta que terminó la pelea. (Hormiga)